يعودَ البحثُ إلى الاستحقاقات الأساسية التي يَعمل عليها الأفرقاءُ الحكوميون كافةً

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تحرَّك اللواء عباس ابراهيم في اتجاه عين التينة . فبادر الوزير علي حسن خليل لطلبِ الكلام في مسألة إعطاء الأقدمية المستحَقة لضباط الجيش اللبناني من دورة العام 1994.



طُرِحُ الموضوع من كلِّ جوانبه . الميثاقية منها والدستورية والقانونية والإدارية وسواها . أَعرَب كلُ معنيٍ عن اعتباراته وربما هواجسِه . قبل أن يتصارحَ الطرفان على بساطٍ حريري: قال الأوّل ما معناه: "إننا لا نقارب الموضوع بخلفيةٍ مذهبية إطلاقاً . ففي النهاية وزارة المال ليست شيعية" . وردّ الطرفُ الثاني، بما معناه أيضاً: ولا نحن نطرحُ المسألة بخلفيةٍ طائفية، لأنّ مؤسسةَ الجيش أنزهُ من أيِّ بُعدٍ كهذا، ولا يُمكنُ ولا يُعقلُ أن تُقاسَ قضاياها بحساباتٍ طائفيةٍ مذهبية



ارتاح طرفٌ إلى أنْ لا استهدافَ له . وارتاح طرفٌ ثانٍ إلى أنْ لا استخفاف بحقوق الذين ضحّوا وعانوا وظُلِموا . فانتهت المسألة إلى اتفاقٍ على ضرورة الاتفاق . كيف؟ تبقى التفاصيل رهناً بأهل الإتّفاق والوفاق ، حيثُ لا إنفاق ولا نِفاق.



المهمّ أنّ هِلالَيْ تلك الأزمة المفتعلة قد أُقفِلا . ليعودَ البحثُ إلى الاستحقاقات الأساسية التي يَعمل عليها الأفرقاءُ الحكوميون كافةً ، وسْط تحدياتٍ واستحقاقاتٍ وتطورات، وخصوصاً تحت مِجهرِ أكثرَ مِن مرجعٍ دولي وأممي ...



فبين الزيارات الدولية المتكرّرة إلى بيروت، وأجندة الأسئلة المستطرقة، من نأيٍ بالنفس واستراتيجيةٍ دفاعية ونازحين مدعومينَ ولا عودة . وبين الصاروخ الحوثي على الرياض بنتائجه السلبية، أياً كان مصيرُه ودقتُه وإصابتُه .



بين كل هذه، يبدو لبنان أمام تحديات، لا يُمكنُ التلهّي عنها بجدلٍ بيزنطي، حول حقٍّ عسكري ...



يكفي أنّ حقوقاً أخرى تبدو مستعصية، نتيجةَ تعقيداتٍ كثيرة، منها حقُ الطالب في تعليمٍ إلزاميٍ مجاني ، وحقُ المعلّم في أَجرٍ عادل ...



أزمةُ زيادات رواتب المعلمين وأقساط الأهل ومصيرُ مدارسِنا ، كانت اليوم على موعدٍ مع تطورات حاسمة ، نعرضُها بعد ثوان قليلة.