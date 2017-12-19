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رسالة من "حزب الله"!

19
DECEMBER
2017
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دان "حزب الله" في بيان "الإنخراط الأميركي الكامل مع العدو الصهيوني في جرائمه المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي كانت آخر تجسيداته الفيتو الذي رفعته الإدارة الأميركية في وجه العالم كله في مجلس الأمن الدولي، والذي منع إصدار قرار يشدد على الوضع الحالي للقدس ويستنكر القرارات الجديدة حولها".

وأشار إلى أن "هذا الفيتو كشف مرة أخرى الموقف المنحاز للادارات الأميركية المتعاقبة، وآخرها إدارة دونالد ترامب، لمصلحة الكيان الصهيوني، واستباحتها الدائمة لحقوق الشعب الفلسطيني ولكرامة العرب"، وقال: "لقد تعرض العالم بأسره إلى صفعة وقحة ومدوية من الإدارة الأميركية التي وقفت بكل عنجهية في وجه مجلس الأمن كله، ما يعني أن التصعيد الأميركي بحق أمتنا يتجه إلى مستويات غير مسبوقة، ويهدد بنسف كل مواقف الأنظمة وحقوق الشعوب في منطقتنا".

أضاف البيان: "وفي مواجهة هذه الغطرسة الأميركية التي لا حدود لها، يدعو حزب الله أبناء أمتينا العربية والإسلامية، وكل الأحرار في العالم إلى تصعيد الانتفاضة الشعبية الواسعة في وجه القرار الأميركي باستباحة القدس. كما يدعو حزب الله الشعب الفلسطيني البطل إلى الاستمرار في التحرك الناجح الذي أرعب الصهاينة والأميركيين".

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