الرئيس الحريري: "لا هيدا فلح ولا هيداك"!

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أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمام زواره أن "الشراكة بين الجميع هي التي تقوم بالبلد"، وقال: "هذا البلد يمثل خلطة سحرية فريدة عجيبة بين دول المنطقة والعالم، ومنذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري، جربنا نحن فريق 14 آذار أن نقود البلد لوحدنا، ثم جرب فريق 8 آذار أيضا، "لا هيدا فلح ولا هيداك"، وقد فشل كلانا".





أضاف: "كنا نختلف حول الثلث المعطل والوزير الملك وكله لم ينفع، وقناعتنا أن الشراكة بين الجميع هي التي تقوم بالبلد، وبالاتفاق فيما بيننا أنجزنا الكثير في هذه المرحلة. وفي النهاية لدينا الإرادة للنهوض بالبلد".