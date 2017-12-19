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مخزومي إلتقى السفير اليوناني واستنكر اطلاق الصاروخ البالستي فوق الرياض

19
DECEMBER
2017
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التقى رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي السفير اليوناني في لبنان تيودور باساس إلى مأدبة غداء وبحث معه في الأوضاع الإقليمية والدولية.



إثر اللقاء، قال مخزومي: بحثنا في مسائل مشتركة، ويأتي اللقاء في إطار التحضير للاجتماع برئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في أثينا غدا ضمن جولة لقاءات مع مسؤولين يونانيين".



وشدد على "أهمية مشاركة اليونان ودول المتوسط في جذب الدعم الدولي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، لأن الهموم مشتركة خصوصا على مستوى أزمة اللجوء والنازحين في ظل الأزمات والصراعات والتحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة". ولفت أيضا إلى "ضرورة تبادل الخبرات مع اليونان مع تحول لبنان إلى دولة نفطية تتشارك مع دول المتوسط الرؤية حول كيفية استثمار هذه الثروة بنجاح". 



وإذ أكد مخزومي متانة العلاقة بين لبنان واليونان وأهمية تعزيزها، شدد "أن الوقوف إلى جانب استقرار لبنان والتوصل إلى حلول سلمية في سوريا يعودا بالفائدة على دول المتوسط ويساهم أيضا في الأمن العالمي".



استنكار إطلاق الصاروخ البالستي
وفي سياق آخر، أعرب مخزومي عن استنكاره وإدانته الشديدة لعملية إطلاق صاروخ بالستي فوق مدينة الرياض.


وإذ أكد مخزومي وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في الحفاظ على أمنها واستقرارها، شدد على ضرورة البحث عن حلول سلمية للأزمة لإحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة". 

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