مخزومي في عين التينة: لإجراء الانتخابات في مواعيدها وإشراك الشباب اللبناني في التغيير لأن المرحلة القادمة مفصلية في عملية بناء الدولة والمؤسسات

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زار رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وعرض معه الأوضاع والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، ثمّن مخزومي دور الرئيس بري في الحفاظ على الاستقرار السياسي المهم جداً في ظل الأزمات الإقليمية المتفاقمة وصراعات المحاور المنهِكة للبنان واقتصاده. وقال إن الأولوية على صعيد العلاقات مع الخارج يجب أن تكون لدول الخليج التي تحتضن الآلاف من العاملين اللبنانيين، مشيراً إلى أن للمملكة العربية السعودية مكانة خاصة عند اللبنانيين يجب التمسك بها وتفعيل عمل السفارات في أسرع وقت ممكن.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها لأن المرحلة القادمة ستكون مفصلية في عملية بناء الدولة والمؤسسات وبالتالي يجب تلافي تصعيد الخطابات قبل الانتخابات والعمل معاً لوحدة الصف الداخلي، لافتاً إلى أن الشباب اللبناني يستحق المشاركة في التغيير. ودعا مجدداً إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الثروة الوطنية الجديدة، سواء عبر إنشاء الصندوق السيادي المستقل الخاص بالنفط أم إنشاء شركة البترول الوطنية واعتماد الشفافية سبيلاً إلى حسن استثمار هذه الثروة الوطنية.

على مستوى آخر، أبدى مخزومي أسفه من الفيتو الأميركي في مجلس الأمن بما يتعارض مع إجماع دولي نادر رفضاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.