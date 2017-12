بالفيديو - أيُّ مكتب لأي نوعية عمل وإنتاجية؟

A + A -

من المعروف بأنو موقع المكتب وشكلو بأثّر على إنتاجيّة العمل, فإذا كانت طبيعة عملكن بتعتمد على التفكير الإبداعي أو إتمام الصّفقات المهمة وغيرها المفروض تختارو الموقع المُناسب.

Demco properties and M1 real estate بقدمولكن من خلال مشروع Tower 44 بمنطقة الدكوانة, خَيارات عديدة, يعني رح تحتارو لتختارو مكتب من أصل 200 مكتب بتتراوح مساحاتن بين ال60 وال165 متر مربّع, المُعدّة هندسياً لتتناسب وتتقطّع بحسب نوع عملكن.

بيتوزّعو المكاتب من الطوابق الأولى حتّى ال12 , بيتميّزو بواجهات زجاجية بتسمح لدخول الضوء والراحة لإبداع أكبر, بالإضافة لوجود شبكة كهربا متطورة,

Data Network Cabling مع 7 elevators with high speed مُخصّصة فقط للمكاتب. Tower 44 where your first big deal is the office itself.