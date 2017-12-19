بعد مقتلها.. ماذا قالت مراسلة بريطانية في لبنان عن ريبيكا؟

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بعد مقتل الديبلوماسية البريطانية في لبنان ريبيكا دايكس، قالت جوسي انزور مراسلة صحيفة ديلي تليغراف في بيروت، إن "الحادث ترك الجالية الأجنبية في المدينة في حالة من التوتر".

وأضافت لبرنامج فيكتوريا ديربشير في "BBC": "نشعر جميعا بالصدمة. نعرف تاريخ الحرب الأهلية في لبنان. لكن بيروت مدينة آمنة للغاية. فهي مدينة صغيرة أقرب للقرية حيث يعرف الأشخاص الذين ينتمون الى مجتمع واحد بعضهم بعضاً. لذا عندما يحدث لأحدهم مكروه فإننا نشعر أنه قريب منا جداً".

وقالت آنزور التي كانت مدعوة للحفل نفسه: "كانت، ربيكا، قد بدأت في تثبيت أقدامها في بيروت، المدينة الجديدة بالنسبة لها، وبدأت في تكوين أصدقاء".