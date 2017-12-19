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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-12-2017

19
DECEMBER
2017
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الأخبار


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«المستقبل»: قدّمنا للقوات خدمة بعدم إخراجهم من الحكومة

البناء


الصحافة «الإسرائيلية» بدأت تتحدّث عن غياب استراتيجية في مواجهة وضع متفجّر
تأجيل زيارة بنس بعد الفيتو الأميركي... تفادياً للتصعيد في فلسطين ودول المنطقة
الحريري... خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء... في التحالفات والخصومات

الاتحاد


عون يُقدم عرضًا.. والحريري يتلقى "تحذيرًا"
بري: ارتكبوا جريمة بحق الجيش.. والميثاق
الأسد: فشل جنيف يعزز سوتشي
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الجمهورية


ترامب: حقبة جديدة في الأمن القومي
الحريري والسعوديو: لا طلاق ولا افتراق
راغدة درغام تكتب: "داعش" إلى روسيا.. وإيران إلى سوريا

اللواء


ترقيات «دورة عون» تجدِّد الأزمة بين بعبدا وعين التينة
بعد القدس ...عودة روسيا إلى المياه الدافئة
تنديد عربي ودولي بـ"فيتو القدس الأميركي"
ترامب: قادة أميركا السابقون عقدوا اتفاقا ضعيفا مع إيران

الديار


ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصهيوني يعلن القدس مركزاً للديانة اليهودية
أكبر خيانة عربية وإسلامية ترتكبها السعودية وباتت مكة المكرمة في خطر
مجلس الأمن يسقط المشروع المصري ـ العربي للتراجع عن قرار ترامب باستعمال واشنطن للفيتو

المستقبل


القدس تُلحق "إهانة لا تُنسى" بالديبلوماسية الأميركية
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