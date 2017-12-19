أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-12-2017

A + A -

الجمهورية



ما زالت محاولات حزب للتقرُّب من حليف سابق له تبوء بالفشل بسبب التباعُد الذي حصل في الفترة الماضية وحسابات هذا الحليف الإنتخابية.

يثير إنسحاب مستثمرين خليجيّين من المساهمة في مصرف لبناني تثير علامات إستفهام حول أسبابه وإذا ما كانت تجارية أم سياسية.

اللواء



همس

توقع خبير انتخابي تشكّل أحلاف انتخابية، على خلفية «ربط النزاع» وتشكيل المجلس النيابي الجديد تحرج التفاهمات والتحالفات الحالية!

غمز

ما يزال ملف تصفية الحسابات، على طاولة مسؤولين كبار، على خلفية الترشيحات الحالية لعضوية المجلس الدستوري الجديد؟

لغز

يستبعد نائب في كتلة مسيحية كبرى إمكان حصول تحالف انتخابي مع تيّار حليف سابق، على خلفية اتساع الهوة بين الطرفين.