عيتاني يُنكر كوليت!

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استجوب قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا الموقوف زياد عيتاني بجرم الاتصال والتعامل مع العدو الاسرائيلي. استمرت جلسة الاستجواب الأولى على مدى ساعة ونصف، بحضور وكيله المحامي صليبا الحاج. وذكرت المعلومات أنّ زياد عيتاني تراجع عن اعترافاته في إفادته الأولية أمام محققي جهاز أمن الدولة. وقد سأل القاضي أبو غيدا المشتبه فيه عن مضمون إفادته الأولية قبل أن يعرض عليه رسماً تشبيهياً للضابطة الاسرائيلية، كوليت فيانفي، فردّ عيتاني بأنه لا يعرفها. كذلك أعطى أبو غيدا الإذن لعائلة عيتاني لمواجهته بدءاً من اليوم.



وكان القاضي أبو غيدا قد أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق عيتاني بالجرم المسند اليه، في أول جلسة عقدها في هذه القضية.



