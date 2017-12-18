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كيف علّقت عائلة مرتكب جريمة مشمش على فعل ابنها؟

18
DECEMBER
2017
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صدر عن عائلة الاسعد في بلدة بيت يونس عكار بيانا جاء فيه: "بإسم أهالي بيت يونس عموما وآل أسعد خصوصا نعبر عن حزننا الشديد وشجبنا العميق لهذه الجريمة الكبرى التي ألمت بنا وارتكبها ابننا في لحظة شيطانية، واننا امام هذه الواقعة المؤلمة، نؤكد على عدة ثوابت:

1- إن انتهاك الحق بالحياة هو انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان كفلته الأديان السماوية والمواثيق الدولية والقوانين المعمول بها في لبنان.

2- إن مثل هذا العمل هو خارج عن تقاليد واعرافنا وعادات شعبنا التي تنبذ القتل وتدعو الى اللحمة بين فئات المجتمع.

3 - نقول الى أهالينا في مشمش الأبية ولآل بدرة وقمر الدين، إن مصابكم هو مصابنا وان فقيدتكم هي فقيدتنا، ونتقدم منكم ومن أنفسنا بأحر التعازي والمواساة لهذا المصاب الأليم والجلل، ونؤكد أن ما يربط بيننا وبينكم هي علاقات من الجيرة والنسب والأخوة في الدين، وندعو الجميع الى التهدئة والتروي.

كما نؤكد أننا قمنا بتسليم ابننا الى الجهات الأمنية المختصة، التي ندعوها الى اجراء التحقيقات اللازمة وانزال العقاب العادل بحق الجاني، حيث أننا نرفع الغطاء عن أي جريمة قتل قد يرتكبها أحد أفراد العائلة".

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