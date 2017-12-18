وزارة الخارجية و الشعب اللبناني يتشاركان مع عائلة الشابة المغدورة والشعب البريطاني الصديق مشاعر الحزن والأسى

A + A -

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة جريمة القتل المروّعة التي ذهبت ضحيتها الموظفة البريطانية في سفارة المملكة المتحدة في لبنان ريبيكا دايكس، وتؤكد أنها والشعب اللبناني يتشاركان مع عائلة الشابة المغدورة والشعب البريطاني الصديق مشاعر الحزن والأسى بهذه الخسارة المؤلمة.

إن مرتكب هذه الجريمة البشعة، الذي تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من التعرف على هويته وإعتقاله بعد ساعات قليلة على وقوعها، سيحاسب أمام القضاء على فعلته التي أقرّ بها وسينال جزاءه العادل.

وتؤكد وزارة والمغتربين أنها تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية المختصة مع الموقوف لكشف كامل خيوط وملابسات الجريمة.