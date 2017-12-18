لبنان يرحب بتصويت ١٤ دولة عضو في مجلس الأمن مع مشروع القرار فيما خص قضية القدس

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يرحب لبنان بتصويت ١٤ دولة عضو في مجلس الأمن مع مشروع القرار الذي تقدمت به مصر نيابة عن الدول العربية فيما خص قضية القدس، والذي يؤكد على صوابية موقفه في هذا الموضوع ويدفعنا لمزيد من العمل على المستوى الدولي لحشد التأييد لأقتراحات لبنان. ويأسف لأستعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض لإسقاط مشروع القرار، مما يجعل لبنان يأمل ببروز وسطاء جدد فاعلين ويتمتعون بالنزاهة، يمكنهم قيادة السلام العادل والشامل، حتى لا تسقط المنطقة في الحروب.

كما يؤكد على أن الحل النهائي لمسألة القدس يجب أن يكون استنادا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.