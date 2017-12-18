هكذا نفذت جريمة قتل الموظفة في السفارة البريطانية ..ومعلومات جديدة عن اعترافات القاتل!

A + A -

من منزلها في الأشرفية توجهت الموظفة في قسم التنمية الدولية في السفارة البريطانية، ريبيكا دايكس، الى هذه الحانة في منطقة الجميزة. لم تدرك أن ليلة الجمعة السبت ستكون آخر سهرة لها قبل أن تطبق عامها الأول في لبنان الذي وصلت اليه في كانون الثاني ال2017. الى تلك الحانة التي احاطها فرع المعلومات يوم الاحد توجهنا، صاحب المحل لا يزال تحت وقع الصدمة.



بعد 48 ساعة على وقوع الجريمة، علمت ال otv ان الصورة صارت شبه مكتملة بناء على التحقيقات التي اجراها تحري الجديدة وفرع المعلومات تحت اشراف قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين اصرا على الاسراع في كشف الملابسات.



وفي المعلومات أن القاتل هو لبناني من مواليد ال 1988 يدعى طارق. وهو سائق تاكسي مسجل لدى اوبر. أوقفه فرع المعلومات في منزله في الاشرفية بعد منتصف ليل الاثنين عند حوالى الواحدة والنصف وذلك بناء على داتا الكاميرات والاتصالات الي اجرتها المغدورة من هاتفها لطلب سيارة اجرة عبر اوبر.



لحوالى الساعتين ونصف الساعة استجوب قاضي التحقيق، المشتبه به، ادلى خلاله باعتراف دسم كان منسجما مع كل الادلة المتوافرة. معلومات ال otv تشير الى أن الجاني كرر في افادته التي ادلى بها أمام فرع المعلومات، بأنه قام بالاعتداء على الضحية ثم قتلها بملء ارادته وأن الجريمة هي فردية لا خلفيات سياسية لها وبعيدة عن تأثير أي مخدر أو كحول، وبالفعل فقد اخضع الى فحوص طبية للتأكد من وجود مخدر في جسمه، فكانت نتيجتها سلبية. كما قال أثناء استجاوبه أنه نادم على فعلته. وتشير المعلومات الى أن القاتل استجوب من دون اكراه لدى فرع المعلومات الذي حرص على معاملته بطريقة حسنة. من جهته حرص قاضي التحقيق على منحه حقوق الدفاع كافة لناحية توكيل محام واخضاعه للمعاينة الطبية.



وتشير معلومات ال otv ايضا الى أن القاتل اعترف بأن الضحية التي كانت عاجزة عن القاومة، نقلت بعد قتلها في مكان ما، الى منطقة نهر الموت وقد ضبطت الاجهزة الامنية السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة.



ال otv حاولت التواصل مع شركة اوبر في بيروت وعليه بعثنا برسالة عبر البريد الالكتروني الى مكتب الشركة في الامارات العربية للاطلاع على الاجراءات المنوي اتخاذها وعن مدى مسؤولية الشركة في الجريمة، لكننا الى حين اعداد هذا التقرير لم نحصل على أي جواب.