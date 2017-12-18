البلاد دخلت عملياً في جوِّ الأعياد، متكئة إلى انجاز نفطي تاريخي

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ماذا يجري على أوتوستراد المتن السريع؟ ولماذا هذا التسيُّب الأمني على شريان حيوي، ليس فقط للمتن الشمالي، بل لكل لبنان؟



هل من المقبول أن يُعثَر في يوم على أجنبية مغتصبة ومقتولة، وأن يختفي في اليوم التالي مواطن لبناني، من دون أن نشعر، ولو بالحد الأدنى، أنَّ ثمة من حرك ساكناً لضبط الوضع هناك؟



قبل سنوات، وبفضل الجرائم والشكاوى، بأبطالها اللبنانيين والسوريين والآخرين، اتخذت تدابير... فلماذا غابت اليوم؟ ومن المسؤول؟



أين الدوريات؟ وإذا عادت، فلماذا لا تستمر؟

أين الإنارة المكتملة؟ ولماذا تقتصر الحلول في شأنها على مواسم السياسة، وعلى مبادرات بعض النواب؟



صحيح أن الأجهزة قبضت على قاتل المواطنة البريطانية بسرعة قياسية، وصحيح أيضاً أنها تبذل جهوداً كبيرة لكشف مصير المواطن اللبناني جوزيف وردة... لكن طرح الأسئلة حق اللبنانيين المرعوبين من سلوك هذا الطريق، والأجوبة الصادقة واجب بعض المسؤولين، الغائبين حتى الآن عن السمع...

هذا في الأمن. أما في السياسة، فالبلاد دخلت عملياً في جوِّ الأعياد، متكئة إلى انجاز نفطي تاريخي، يأمل اللبنانيون موافاتِه بآخر كهربائي، كما أمل سيزار ابي خليل اليوم.وفيما تعقد الحكومة غداً جلسة في السراي الحكومي، تتناول ملفات بينها النفايات وتعيينات المجلس الدستوري ومشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية، تصل إلى بيروت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فديريكا موغريني، وعلى جدول لقاءاتها مواعيد وعناوين ومضامين.