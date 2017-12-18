living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البلاد دخلت عملياً في جوِّ الأعياد، متكئة إلى انجاز نفطي تاريخي

18
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ماذا يجري على أوتوستراد المتن السريع؟ ولماذا هذا التسيُّب الأمني على شريان حيوي، ليس فقط للمتن الشمالي، بل لكل لبنان؟

هل من المقبول أن يُعثَر في يوم على أجنبية مغتصبة ومقتولة، وأن يختفي في اليوم التالي مواطن لبناني، من دون أن نشعر، ولو بالحد الأدنى، أنَّ ثمة من حرك ساكناً لضبط الوضع هناك؟

قبل سنوات، وبفضل الجرائم والشكاوى، بأبطالها اللبنانيين والسوريين والآخرين، اتخذت تدابير... فلماذا غابت اليوم؟ ومن المسؤول؟

أين الدوريات؟ وإذا عادت، فلماذا لا تستمر؟ 
 
أين الإنارة المكتملة؟ ولماذا تقتصر الحلول في شأنها على مواسم السياسة، وعلى مبادرات بعض النواب؟

صحيح أن الأجهزة قبضت على قاتل المواطنة البريطانية بسرعة قياسية، وصحيح أيضاً أنها تبذل جهوداً كبيرة لكشف مصير المواطن اللبناني جوزيف وردة... لكن طرح الأسئلة حق اللبنانيين المرعوبين من سلوك هذا الطريق، والأجوبة الصادقة واجب بعض المسؤولين، الغائبين حتى الآن عن السمع...
 
هذا في الأمن. أما في السياسة، فالبلاد دخلت عملياً في جوِّ الأعياد، متكئة إلى انجاز نفطي تاريخي، يأمل اللبنانيون موافاتِه بآخر كهربائي، كما أمل سيزار ابي خليل اليوم.وفيما تعقد الحكومة غداً جلسة في السراي الحكومي، تتناول ملفات بينها النفايات وتعيينات المجلس الدستوري ومشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية، تصل إلى بيروت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فديريكا موغريني، وعلى جدول لقاءاتها مواعيد وعناوين ومضامين.
OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout