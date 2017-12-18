مخزومي إستقبل سفيرة النرويج: لدور أوروبي في تفعيل مقدرات لبنان

A + A -

استقبل رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت سفيرة النرويج لين ليند وبحث معها في التطورات المحلية والإقليمية والدولية.

ورأى مخزومي أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي في العالم، داعياً إلى دور أوروبي في تفعيل مقدرات لبنان الإقتصادية والتنموية، ومؤكداً على دور لبنان كمركز للعلاقات والأنشطة الإقتصادية بما يميز موقعه على الخريطة الإقليمية والدولية.

وجدد دعوته إلى تفعيل القرارات الدولية لمجموعة الدعم الدولية للبنان وبذل الجهود لحل مسألة النازحين. وأمل أن يتعزز التعاون بين النرويج ولبنان على مختلف الأصعدة، خصوصاً في المجالات الطبية والتعليمية.