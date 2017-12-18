الصحافي ألفرد نوار في ذمة الله

A + A -

غيب الموت الاعلامي ألفرد نوار، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن 78 عاما، ونعاه، بعد ظهر اليوم، نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي والياس عون إلى اللبنانيين "علما من أعلام الصحافة اللبنانية"، وقالا في بيان مشترك: "ألفرد نوار الذي قضى أكثر من نصف قرن في خدمة الكلمة والحرية، لم يمر في الصحافة مرور الكرام بل كان مروره كريما.



ولم يكن صحافيا عاديا بل كان متألقا في الصحافة التي اختبرها في الليل والنهار، فأتقنها أسلوبا ولغة وعشق حبرها وورقها، فكان الأمين لرسالتها.



عمل المرحوم ألفرد نوار في "الشرق" و"النهار" و "الديار" و "الجمهورية" وفي وزارة الإعلام. وزامل كبار الصحافيين، صحافيي الزمن الجميل".



يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الثلاثاء في كنيسة مار مارون في الجميزة - الأشرفية.



تقبل التعازي قبل الدفن وبعد غد الأربعاء في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السابعة مساء.