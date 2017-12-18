بالفيديو والصور - خطوبة كريم تحسين خيّاط.. إلى القفص الذهبي قريبًا!

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أعلن كريم خيّاط، الرئيس التنفيذي لمجموعة تحسين خياط، خطوبته على الآنسة بال كوميفيش بحضور أهل العروسين.





ونشر أفراد العائلة مقاطع فيديو مصوّرة من ليلة الخطبة، يظهر فيها والد العريس، السيد تحسين خياط رئيس مجلس إدارة قناة الجديد، وهو يتقدم من أهل العروس بطلب يد ابنتهم لكريمه.





الجميلة التي نجحت في أسر قلب كريم أسرت قلوب الجميع بكلمتها المؤثرة التي توجّهت بها الى خطيبها.



وبال كوميفيش خرّيجة الجامعة الأميركية في بيروت في مجال علوم الاتصال والإعلام، وعازفة تشيلو شغوفة بالقراءة والسينما والمسرح. هي" الفتاة التي تؤمن بأن الحقيقة لا يمكن أن تضر أبدًا بقضية عادلة" بحسب وصف أصدقائها وأقاربها.