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بعد مقتل الديبلوماسية البريطانية.. هذا ما قاله الوزير المشنوق!

18
DECEMBER
2017
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وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تنويها خاصا بـ"الجهود الاستثنائية" التي قامت بها قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات في تحقيق "الانجاز الأمني المميز" من خلال كشف جريمة مقتل الموظفة البريطانية العاملة في سفارة بلدها في لبنان ريبيكا دايكس والقاء القبض على مرتكب الجريمة في "سرعة قياسية".

 

وأشاد المشنوق بهذا الانجاز "الذي يثبت مرة جديدة المهنية والحرفية العاليتين اللتين تميزا عمل قوى الامن الداخلي بقيادة اللواء عماد عثمان وشعبة المعلومات برئاسة العقيد خالد حمود".

 

وأشار إلى "ان مثل هذه الانجازات من شأنها من جهة، طمأنة اللبنانيين واعطاء الدليل على أن الأمن ممسوك، ومن جهة ثانية تعزيز ثقة المراجع الأجنبية بعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية وسهرها وحرصها الشديدين على المحافظة على أجواء الاستقرار الأمني الداخلي وعلى سلامة جميع الرعايا المقيمين على الأرض اللبنانية".

 

وكان المشنوق استقبل محافظي الجنوب منصور ضو وبعلبك الهرمل بشير خضر وعكار عماد لبكي وعرض معهم سير العمل في محافظاتهم وشدد على ضرورة مواكبة التحضيرات لانجاز الانتخابات النيابية المقبلة في افضل الشروط.

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