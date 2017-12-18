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مخزومي بعد لقائه المفتي دريان: نثني على القمة الروحية في بكركي التي جسدت الإجماع اللبناني حول المدينة المقدسة

18
DECEMBER
2017
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زار رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.

 

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة كانت للوقوف على آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والعربية وخصوصاً قضية القدس التي جدد تأكيده على أنها قضية العرب الأولى مسلمين ومسيحيين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للمدينة المقدسة. وأثنى على القمة الروحية التي انعقدت في بكركي لما تجسده من وحدة داخلية ومن إجماع لبناني وغيرة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

 

من جهة أخرى، شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والوحدة الداخلية في ظل الأجواء المتوترة في المنطقة. وبعد أن جدد الترحيب بإطلاق دورة التنقيب عن الغاز وفتح الباب أمام شركات دولية لبدء مسار جديد للبنان على المستوى الاقتصادي، مشدداً على ضرورة اعتماد الشفافية المطلقة في هذا الملف. ودعا إلى تكثيف العمل الحكومي، لافتاً إلى أن القضايا الحياتية الملحة تنتظر اهتماماً جدياً من الحكومة والإدارات المعنية وخصوصاً في مسألة الكهرباء وغلاء الأسعار.

 

ودعا مخزومي إلى أن يحافظ لبنان على علاقاته بدول العالم علاقة دولة مع دولة، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية لما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتسيير أمور العاملين في دول الخليج وما يقتضيه ذلك من تفعيل لعمل السفارات عدا عن تكريس للعلاقات التاريخية مع المملكة. 

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