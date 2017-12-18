رئيس الجمهورية استقبل الرئيس سليمان والممثلة الجديدة للامين العام للامم المتحدة

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الرئيس عون: اسرائيل تحضر لبناء جدار فاصل على الخط الازرق ولبنان يعتبر ان الخط لا يتطابق مع خط الحدود الدولية

رئيس الجمهورية: للقدس وضع دولي خاص ولا يحق لاميركا وحدها الغاء القرارات الدولية

الرئيس سليمان: نقدر للرئيس عون ادارته الازمة الاخيرة ومواقفه من القدس

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع المحلية والتطورات الاقليمية. واوضح الرئيس سليمان انه عبر للرئيس عون عن تقديره لادارته الازمة التي نشأت اثر اعلان الرئيس سعد الحريري استقالته والمعالجات التي اعتمدها والتي جنبت البلاد مزالق كثيرة، اضافة الى مواقفه حيال المستجدات المرتبطة بقضية القدس.

واشار الرئيس سليمان الى انه بحث ايضا مع الرئيس عون في تهديدات اسرائيل المستمرة ضد لبنان وسبل مواجهتها خصوصا بعد التطورات الاخيرة في سوريا ومنها انسحاب القوات الروسية التي كان يشكل وجودها رادعا لاسرائيل ومغامراتها.

ممثلة الامين العام للامم المتحدة

من جهة اخرى، ابلغ الرئيس عون الممثلة الخاصة الجديدة للامين العام للامم المتحدة في لبنان السيدة برنيل دالر كارديل Pernille Daher Kardel خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان متمسك بقرارات الامم المتحدة ويشدد باستمرار على تطبيقها، وفي مقدمها القرار الرقم 1701، في وقت تواصل فيه اسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وتم حتى الان تسجيل اكثر من 11 الف خرق لهذا القرار.

وشدد الرئيس عون على ان لبنان كان دائما في موقع الدفاع عن النفس في مواجهة اسرائيل وذلك عملا بميثاق الامم المتحدة، لافتا الى ان لجوءها مؤخرا الى تحضير البنى التحتية من اجل بناء جدار فاصل في القطاعين الشرقي والغربي على الخط الازرق، علما ان لبنان يعتبر ان هذا الخط لا يتطابق مع خط الحدود الدولية.

واعتبر الرئيس عون ان للقدس وضعا دوليا خاصا وفق قرارات الامم المتحدة، في حين تسعى اسرائيل لاعلانها عاصمة لها اضافة الى استمرارها بتوسيع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، لافتا الى انه لا يحق للولايات المتحدة الاميركية وحدها ان تلغي قرارات مجلس الامن والامم المتحدة.

وشرح الرئيس عون للسيدة كارديل موقف لبنان من موضوع النازحين السوريين وضرورة عودتهم الآمنة الى سوريا، متمنيا ان تتخذ الامم المتحدة قرارا في هذا المجال.

وكانت السيدة كارديل اعربت في مستهل اللقاء عن سعادتها لزيارة الرئيس عون لمناسبة بدء مهمتها في لبنان مقدرة موقف رئيس الجمهورية من التعاون مع الامم المتحدة، ومؤكدة استمرار دعم المنظمات الدولية للبنان في المجالات كافة، مبدية الاستعداد للتعاون في معالجة المشاكل التي يواجهها لبنان على مختلف الصعد.

تصريح كاردل

وبعد اللقاء ادلت السيدة كارديل بتصريح قالت فيه:

"أشكر فخامة الرئيس على إجتماعنا الاول الذي كان جيداً جداً ومثمراً جداً. إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي فخامة الرئيس. لقد أجرينا محادثات موسعة حول القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال التعاون بين لبنان والامم المتحدة. بما أنه كان أول اجتماع لنا وبما أنني وصلت للتو، فإنني ممتنة لفخامة الرئيس على بدء علاقتنا بإنطلاقة جيدة".

اضافت: "سأقوم بما في وسعي خلال وجودي في لبنان لمواصلة هذه العلاقة المتينة بين الأمم المتحدة ولبنان، والتي تعود إلى نشأة الأمم المتحدة، للتأكيد من جهة الامم المتحدة أننا سوف نستمر في دعم لبنان في جميع القضايا الاساسية المتعلقة بالسلام والأمن، والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

النائب ابو زيد والمحامي معوض

واستقبل الرئيس عون النائب امل ابو زيد ونائب رئيس الرابطة المارونية المحامي توفيق معوض وتداول معهما في شؤون انمائية وسياسية ووطنية.

وتم خلال اللقاء عرض لقضايا تخص قضاء جزين واهمية تطوير الصناعات المحلية في المنطقة وتسهيل عمل اصحاب مقالع الحجر الجزيني. كما تطرق البحث الى موضوع النازحين السوريين وضرورة العمل لاعادتهم الى ديارهم في اسرع وقت نظرا لعدم قدرة لبنان على تحمل المزيد من الاعباء الحياتية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن انتشارهم على معظم الاراضي اللبنانية.

واكد ابو زيد ومعوض ثقتهما برئيس الجمهورية وبطريقة قيادته الشؤون الوطنية ودفة البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية والاستقرار العام وحسن سير عمل المؤسسات الدستورية.

السفيران داغر والحلبي

واستقبل الرئيس عون كلا من السفيرة مايا داغر المعينة في السفارة اللبنانية في ارمينيا، والسفير علي الحلبي المعين في جمهورية مصر العربية، وذلك لمناسبة تسلمهما مهماتهما الدبلوماسية الجديدة. وزود الرئيس عون السفيرين بتوجيهاته متمينا لهما التوفيق.