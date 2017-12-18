تعميم للحريري عن أصول تحديد قيمة المكافأة السنوية للادارات العامة

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أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس والصناديق تضمن أصول تحديد قيمة المكافأة السنوية وفي ما يلي نص التعميم:

في سبيل تنظيم وضبط إعطاء المكافآت عن العام 2017 بعد صدور القانون الرقم 46/2017 وتعديل سلسلة الرتب والرواتب في نهاية العام الحالي وبغية تحقيق مبدأ المكافأة غايته الأساسية بحيث يتم تقدير من يستحق ذلك.

تعتمد الآلية التالية لدى جميع الجهات المعنية: يتم تحديد السقف الإجمالي للاعتمادات المتاح استعمالها لإعطاء المكافآت بقيمة الرواتب الشهرية المصروفة خلال شهر تشرين الثاني.

يتم توزيع هذا السقف استنادا الى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد الكفاءة على أساس التقييم التالي (كفوء جدا، كفوء، جيد جدا، مقبول) على ألا تتعدى راتب شهر كحد أقصى.

لا يجوز أن تتجاوز قيمة المكافأة السنوية في جميع الأحوال ستة ملايين ونصف ل.ل.

وبغية تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع يتم استرداد قيمة المكافأة التي صرفت وتعدت قيمتها راتب الشهر الواحد وذلك على أربع دفعات.

تكلف الجهات المعنية التنفيذ كل ضمن اختصاصه.