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معلومات جديدة عن قاتل الديبلوماسية البريطانية.. ولهذا السبب قام بجريمته!

18
DECEMBER
2017
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بعد ساعاتٍ على مقتل المواطنة البريطانيّة والموظّفة في السفارة البريطانية في بيروت ريبيكا دايكس في ظروف غامضة، ورمي جثّتها على أوتوستراد المتن السّريع، ألقي القبض على قاتلها. وكشفت التحقيقات أن المدعو طارق ح. وهو سائق تاكسي، كان قد أقلّ ريبيكا من الجميّزة ليل الجمعة الفائت حيث كانت تسهر، وإنتقل بها من الاشرفية الى أتوتستراد المتن السريع وهناك حاول اغتصابها، وانتهى بقتلها بواسطة حبل رفيع كما رمى جثّتها. 
 
واستطاعت شعبة المعلومات أن تلاحق سيارة طارق ح. الذي اعترف بجريمته، من خلال كاميرات مراقبة مثبّتة من قبل وحدة التحكم المروري بين منطقة الاشرفية ونهر الموت. 
 
وقالت عائلة دايكس في بيان: "نحن محطمون لخسارة محبوبتنا ريبيكا. نبذل ما في وسعنا لنفهم ما الذي حدث لها. نطلب أن تحترم وسائل الإعلام خصوصيتنا".
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