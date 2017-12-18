بالفيديو - 9 عوامل تعتمد لاختيار شقة الاحلام.. ما هي؟

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على أي عوامل بتعتمد لإختيار شقة الأحلام؟ الموقع؟ المساحة؟ المكان؟ البِنى؟ أو السعر؟ شو رأيك إذا توافرت كل هيدي العوامل بموقع واحد؟

Tower 44 بمنطقة الدكوانة تاني أطول برج بلبنان, 44 طابق بواجهات زجاجية من الأرض للسقف لتدعي بكل تناغم الضوء الطبيعي الى الداخل.

محلات تجارية مكاتب و180 شقة بمساحتين 130 و170 متر مربّع, والمميّز أنو الشقق بتبدا من الطابق ال14 يعني Panoramic view على 360 درجة, بتكونو بقلب المدينة وصَخَبا ولكن بتنعمو بهدوء وسلام الطبيعة لوجود Noise reduction technology ومساحات مزروعة من الحدائق الخضرة بتصميم خلّاق, بالإضافة لتوافر Gym, Pool,nursery and clubhouse بإختصار Endless Reasons to move in.