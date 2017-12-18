بالصورة - جوزيف غادر محله في الاشرفية.. واختفى!

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي: تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

جوزيف جورج وردة ( مواليد عام 1951، لبناني)، الذي غادر مركز عمله المعد لبيع المجوهرات في محلة كرم الزيتون/ الأشرفية عند الساعة 4 من بعد الظهر بتاريخ 16/12/2017 الى بلدته بحرصاف/المتن، قاصداً منزله على متن سيارته نوع تويوتا طرازTERCEL لون ذهبي، تحمل اللوحة رقم 214187/و، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الإتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 328094/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.