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عناوين الصحف ليوم الاثنين 18 كانون الأول 2017

18
DECEMBER
2017
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الأخبار
عون وبري: أزمة جديدة

رئيسا الجمهورية والحكومة وقعا مرسوم أقدمية ضباط من دون وزير المال

البناء
واشنطن للفيتو ضدّ مشروع مجلس الأمن «لا شرعية لكلّ قرار يمسّ المدينة المقدسة وهو باطل»
يومٌ «قومي» لفلسطين يعمّ المناطق اللبنانية والسورية من القاع وحلبا إلى جلّ الديب وحلب
الناشف: لا يجتمع الولاء للقدس وأميركا... السياسة في الحرب هي القتال... للوحدة والمقاومة

الجمهورية
ترامب يحدّد استراتيجيته اليوم

الديار
خريطة سياسيّة حزبيّة وطائفيّة قد تنتج من الإنتخابات وفق التحالفات
إجتماعات بين الجيش والأجهزة الأمنيّة لمنع أعمال إرهابيّة في الميلاد ورأس السنة

المستقبل
القدس في مجلس الأمن

اللواء
مواضيع خلافية أمام الحكومة غداً: التمديد للدبلوماسيين والملف البيئي

L'Orient-Le Jour
Les « non-solutions » au problème des déchets mardi en Conseil des ministres

The Daily Star
Beloved U.K. diplomat murdered outside Beirut

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