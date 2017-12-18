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أسرار الصحف ليوم الاثنين 18 كانون الأول 2017

18
DECEMBER
2017
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الجمهورية
قالت أوساط سياسية إن رئيس حزب يُفضّل وصول خصم له لرئاسة الجمهورية على وصول حليف بدأت تظهر تداعيات التحالف أخيراً بينهما.
يُلاحظ البعض أن أحد التيارات السياسية يحاول التوسّع في عاصمة الشمال من خلال تكثيف النشاط مستفيداً من تقارُب سياسي حصل مع القوى الأساسية في المدينة.
إعتبر البعض أن الإحتفال الذي نظّمه نائب شمالي لمسؤول في تيار يدلّ على أن الأمور عادت الى مجراها بين النائب وفريقه السياسي الذي ابتعد عنه.

اللواء
- لغز
من المتوقع ترحيل ملف التعيينات في تلفزيون لبنان إلى العام المقبل بعد تعثر مساعي التوصّل إلى حل توفيقي بين التيار الوطني والقوات اللبنانية وتسمية مرشّح ثالث!
- غمز
يعمل منشق عن تيّار سياسي مسيحي على تأليف لائحة منافسة للتيار في دائرته الانتخابية على خلفية إحصاءات أظهرته في موقع متقدّم على مرشحي التيار الآخرين!
- همس
تدرس شخصية سياسية بارزة احتمال نقل ترشيحها إلى بيروت تجاوزاً للصعوبات التي أوجدها قانون الانتخاب الجديد في دائرتها الحالية!

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