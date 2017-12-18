تطويع 400 عنصر في أمن الدولة على طاولة مجلس الوزراء غداً

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من بين مواضيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الذي وزّع على الوزراء، 23 موضوعاً من الجلسة الماضية أبرزها البند 1 والمؤجل من الجلسة السابقة، مشروع قانون يرمي إلى منح الأب إجازة ابوة.

- ومشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة بين الجنسين.

- تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي.

وإصدار طابع بريدي تذكاري يحمل اسم الشهيد محمد شطح.

اما المواضيع الجديدة في جدول الأعمال، فأبرزها:

- طلب وزارة الخارجية والمغتربين تعيين مستشارين اثنين في السلك الخارجي رئيسين لبعثتين لقب سفير.

- طلب الموافقة على تطويع 400 عنصر برتبة مأمور متمرن في المديرية العامة لأمن الدولة خلال العام 2018.