تطويع 400 عنصر في أمن الدولة على طاولة مجلس الوزراء غداً

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من بين مواضيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الذي وزّع على الوزراء، 23 موضوعاً من الجلسة الماضية أبرزها البند 1 والمؤجل من الجلسة السابقة، مشروع قانون يرمي إلى منح الأب إجازة ابوة.
- ومشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة بين الجنسين.
- تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي.
وإصدار طابع بريدي تذكاري يحمل اسم الشهيد محمد شطح.
اما المواضيع الجديدة في جدول الأعمال، فأبرزها:
- طلب وزارة الخارجية والمغتربين تعيين مستشارين اثنين في السلك الخارجي رئيسين لبعثتين لقب سفير.
- طلب الموافقة على تطويع 400 عنصر برتبة مأمور متمرن في المديرية العامة لأمن الدولة خلال العام 2018.