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كنعان: سواحلنا ليست للنفايات وبحرنا ليس للمجارير وموازنة اصلاحية في موعدها تعطي ثقة كبيرة للبنان

18
DECEMBER
2017
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 قال امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان " نحن ضد توسيع المطامر لانها توسيع للمقابر وسواحلنا ليست للنفايات وبحرنا ليس للمجارير والحل بمعامل تمويلها اوروبي".

واعتبر كنعان في حديث لل"mtv" ان موقفنا قلناه منذ العام ٢٠١٥، والكتلة الوزارية الوحيدة التي صوتت ضد الخطة في حكومة تمام سلام كانت كتلة التيار"، مشيرا الى ان" هناك من يريد وضعنا امام الامر الواقع، على قاعدة اما توسيع المطمر او رمي النفايات في الشارع، وهؤلاء هم الذين استفادوا من ملف النفايات على مدى السنوات الماضية".

وناشد كنعان مجلس الوزراء التروي، معتبرا ان اي قرار يجب ان يكون مدروساً مع نية جدّية لبناء معامل في فترة قياسية، وستكون هناك معارضة لتوسعة المطامر.


وفي ملف الموازنة، اكد كنعان انه اذا التزمت الحكومة باحالة مشروع موازنة العام ٢٠١٨ الى المجلس النيابي في كانون الثاني المقبل، تكون المرة الاولى التي تصل فيها منذ سنوات في بداية السنة المالية، معتبرا في حديث الى ال lbci ان ترافق اقرار الموازنة مع الاصلاحات يعطي ثقة كبيرة بلبنان على الصعيد المالي والاقتصادي.

وسأل كنعان الى متى سيستمر برنامج ال undpالموقت والذي يكلف خزينة الدولة ١٤ مليار سنويا، والى متى سيستمر اعتماد الابنية المؤجرة بقيمة ١١٤ مليار سنويا فيما هناك تعهدا من الحكومة بانشاء مجمع موحد بقيمة ٥٠ مليار ليرة ويوفر مئات المليارات سنويا؟

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