باسيل في لقاء شعبي في البداوي: هناك خمسة مشاريع تنموية خرائطها وعقودها وأموالها موجودة تغير الحياة في لبنان والبداوي

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رأى رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، "ان الفرصة لاتزال قائمة أمام جملة مشاريع تنموية كبرى مخصصة لمنطقة البداوي وطرابلس والشمال"، وأكد "ان القدس قضية تعني الجميع مسلمين ومسيحيين".

تحدث الوزير باسيل، في خلال لقاء شعبي،أقيم تكريما له، في القصر البلدي في مدينة البداوي، بدعوة من رئيس البلدية حسن غمراوي، وحضور وزير البيئة طارق الخطيب، ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وشخصيات سياسية ودينية وإجتماعية تربوية وأعضاء مجالس بلدبة واختيارية ووجهاء.

وشارك في اللقاء، الفرقة الموسيقية وحملة الاعلام لفوج الكشاف العربي، في ظل تدابير أمنية للجيش وفصيلة درك البداوي وشرطة البلدية.

غمراوي

بعد النشيد الوطني،ألقى رئيس البلدية حسن غمراوي كلمة، رحب فيها بالوزير باسيل في بلدته وبين أهله. كما رحب بالوزير طارق الخطيب وبالمحافظ نهرا والوفد المرافق.

وقال:" نرحب بكم في بلدتكم المتواضعة البداوي التي تنتظركم حبا وشغفا ومحبة وتقديرا وليس أبناؤها فحسب بل إزدانت لكم الأرض فرحا وسرورا".

اضاف :"معالي الوزير، أن تخصصوا وقتا من ضمن برنامجكم الممتلئ بالمواعيد في لبنان والخارج فهذا شرف كبير لنا ولمدينة البداوي، وإذا ما أردنا أن نتطرق إلى بعض المشاكل التي تعاني منها مدينتنا، فالبداوي لديها معوقات أساسية للتنمية.فهي تضم ضمن مساحتها مخيم اللاجئين الفلسطينيين وأتت مشكلة النازحين السوريين لذلك من الضروري المساعدة السريعة لرفع العبء عن كاهل البلدية في ظل أوضاع إقتصادية صعبة وتردي التقديمات التي تمنحها المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية للنازحين. مما جعل العبء كبير علينا رغم ما تقوم به البلدية من متطلبات يومية".

وتابع:"هنا، لا بد أن نثمن كثيرا ما قمت به يا معالي الوزير من جولة مكوكية حيث زرت مختلف عواصم القرار وأنقذت البلاد من خضات كبيرة، كادت أن تقع لولا جهودكم الجبارة عقب إعلان إستقالة الرئيس سعد الحريري. كما لا يمكن أن نسقط من الحسبان كلمتكم في جامعة الدول العربية والتي كانت الكلمة والموقف المميز بين الدول العربية بعد إعلان الرئيس ترامب عن مدينة القدس عاصمة للكيان المحتل أدامكم الله ذخرا لهذه البلاد وحمى الله لبنان".

وقال:"أيضا لا بد لي، من هنا التوجه لسعادة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بالشكر الجزيل لما يعطينا من إهتمام دائم لبلديتنا التي تبادله الحب والعطاء، فله فيها جمهور كبير جدا، ونعرف أن الشمال كله على عاتقه ولكن إدارته وسلطته الحكيمة جعلت الشمال بلدة واحدة سواء فأنت يا سعادة المحافظ وللأمانة فلم يأتي محافظ للشمال مثلك فبابك المفتوح للجميع وصدرك الرحب في إستيعاب كافة القضايا التي تهم محافظة الشمال فصحيح القول ينطبق عليك أنك الرجل المناسب في المكان المناسب".

وختم:" لا أريد أن أعرض المشاكل والأعباء فقط ولكن هناك أمور جميلة في هذه المدينة فهي لم تكن كذلك منذ عشرات السنين. فالبداوي اليوم تمتد من البحر وحتى الجبل بسبب توسع العمران والطرق، وأخيرا أود أن أشكر لكم زيارتكم فأهلا و سهلا بكم و نورتم البداوي".

باسيل

من جهته، قال الوزير باسيل:" أقول للرئيس غمراوي ولهذا الحشد الكبير، يشرفني أن أكون معكم وبينكم اليوم، أشكركم لانكم خصصتم من وقتكم هذه الفرصة لتسمعوني، ويا ريت كنا سمعنا بعضنا أكثر في وقت سابق، لانني سأخبركم ما راح عليكم وعلينا لو أنكم واللبنانيون سمعتموني في السابق، لقد خسرنا الوقت لكن لم نخسر المشاريع، سأخبركم عنها. ولهذا كان حرصي على زيارة البداوي لأخبركم عن البداوي وموقعها المميز في طرابلس باعتبارها المدخل للجهة الشمالية لطرابلس، ولأسباب كثيرة سمحت لنا لان نخطط لها جملة مشاريع انتم والبلد وكل اللبنانيين يستفيدون منها، وحقكم ان تعرفوا لتصبح منطقتكم وبلديتكم وعاصمتنا طرابلس، عاصمة الشمال، ان تستفيد، تجعل من كل الناس تذهب الى شغلها بدلا من الاختلاف والمشاكل، نريد ان نعمل سوية لبناء معمل كهرباء اولا، وهو مشروع موقع وأمواله موجودة وقيمته 550 مليون دولار، يبنى هنا ويعمل به اهل المنطقة ويعطي كهرباء لكل لبنان وبه نحل مشكلة الكهرباء في لبنان، ولو ان هذا المعمل لم يتوقف قبل اربع سنوات لكان لبنان لديه كهرباء 24 /24، وكان لديكم مشروع استراتيجي في البداوي، وثانيا، لدينا محطة الغاز وهذا على ساحل البداوي وهذا مشروع قيمته220 مليون دولار، وهذا يعطينا توفيرا بكلفة الكهرباء الى النصف، وهو ايضا يوفر عملا للكثير من الشباب ويوفر مصاريف في أشياء كثيرة، في الكهرباء والنقل والصناعة، وثالثا مشروع خط الغاز الساحلي الذي يصل من آخر دير عمار الى اخر مناطق لبنان، وهذا المشروع قيمته455 مليون دولار، وايضا هذا يشغل الكثير من الناس وينقل الغاز ويوفر كلفته، ويوفر الكثير من المتطلبات الحياتية للبنانيين".

وتابع: ورابعا، لدينا أرض للدولة في البداوي لا تضاهيها أرض اخرى، وأيضا في الزهراني، في البداوي 6 ملايين متر مربع على ساحل البحر المتوسط، وايضا أقمنا عليها مشروعا لتجميع النفط، لان الدول والشركات تفتش على هكذا ارض مناسبة، وتعمل من اجل هكذا مشروع، وقيمته 250 مليون دولار لتخزين النفط وسنبيع للدول بدل الشراء وايضا يكون لدينا احتياط استراتيجي. وخامسا، وهذا الاصعب وكنا نعمل عليه وهو مصفاة البداوي والتي هي اليوم "خردة"، ومن الحرام ان نتركها حديدا ونرى كيفية بيعها، في الوقت الذي لدينا هكذا موقع، عندما نؤهله ونكرر النفط أيضا يوفر فرص عمل للكثير من الناس والنفط يصبح متوفرا في لبنان وفي أسعار متدنية ورخيصة".

اضاف:"هذه خمسة مشاريع ليست في الخيال او نفكر كيف نحققها، هذه مشاريع موجودة وخالصة، خرائطها وعقودها وأموالها وكل مستلزماتها موجودة، واذا عديتم الملايين من الدولارات، تعرفون كيف بامكانها تغير الحياة في لبنان والبداوي.أقول هذه المشاريع لكل البلد وتستفيد منها البداوي، واليوم نحن جئنا اليكم، لنخبركم عنها، ونقول لكم المطلوب ان نضع أيدينا بعضها ببعض ونعمل سوية على إنجاحها ونفكر بكل الخير والعمران وألا نستمع الى الاصوات التي تريد تخريب مشاريعنا وتخرب عليكم مشاريعكم.

واستطرد باسيل قائلا:" لا يبنى البلد بعقلية التخريب، ولا يبنى بلد اذا لم تقدم به مثل هذه المشاريع، لا يمكن ان نبقى نعيش بطريقة ان تعمل لي خدمة من هنا او الغي هذا المحضر من هناك، لا . يبنى البلد عندما نقدم لكم مشاريع بهذا الحجم، حتى تعملوا بها ويعمل اولادكم ويؤمن مستقبلكم ومستقبل ابنائكم، وأيضا اقتصادنا يكبر ويستمر وهذا يوفر الكثير من فرص العمل في الحياة، يجب ان نتعود في لبنان على الحديث بمشاريع من هذا النوع، بدل الحديث في أشياء صغيرة تصغرنا وتصغر البلد بل في أشياء نوعية تكبرنا والبلد".

اضاف:" واريد ان اتحدث هنا عن قضية انتم معنيون بها، وهي موضوع دفع كل لبنان الثمن من وراءه وايضا الفلسطينيون دفعوا الثمن، وأيضا اللبنانيون والعرب، وصلنا كلنا الى هذه المرحلة من الانحطاط، لاننا قبلنا ان يمس في حقوقنا، حتى وصلت القضية لأن يمس بالقدس، القدس لا تخص أحدنا فقط، وليست قضية تخص جماعة او طائفة واحدة، القدس تخص كل الناس، وانتم هنا تحتضنون فلسطينيين لجأوا الى بلدنا لانهم طردوا من بلدهم، هم لم يأتوا بخيارهم ، بل رغما عن ارادتهم لانهم قلعوا قلعا من أرضهم وجاؤوا عاشوا عندنا، هم تعذبوا ونحن أيضا تعذبنا، هم خسروا وطنا ونحن مهددون أن نخسر وطن، عندما نخسر شعبنا، وكل ذلك لان هناك أحد يمد يده على حقوقنا وبدل مواجهته نذهب لمواجهة بعضنا البعض، وبدل ان نواجه المشكلة حيث هي، نذهب لنتلهى ببعضنا، ساعة نختلف لبنانيين، وساعة مسلمين ومسيحيين، وساعة اخرى نختلف بين بعضنا سنة وشيعة، وكلها مشاكل تلهينا عن المشكلة الحقيقة التي أحضرت كل مشاكل المنطقة، والتي جابت الاحتلال والتهجير والارهاب الذي عانينا منه كلنا، ووصلنا الى مكان سنتهم نحن اللبنانيين به، نحن الذين نعلم حقوق الانسان ونحب بعضنا ونعيش مع بعضنا ونحب ونستقبل الغريب وكأنه ابن وطننا، نعطيه كما نعطي بعضنا، وصلنا الى مكان ان يتهمونا اننا ارهابيون، لذلك يجب علينا الوقوف الى جانب بعضننا البعض ونعمل في قضية تخلصنا سوية نحن اللبنانيين، ما حصل خلال الشهر الماضي هو جيد جدا لكل لبنان لانه أكد لنا اننا واحد، وعندما نكون واحدا لا أحد يقدر علينا، لذلك مهم جدا ان نكون الى جانب بعضنا البعض وان نسمع بعضنا البعض، وعندما يخاف أحدنا نسمع له، لانه لا يتوهم، وعندما يطالب احدنا يجب ان نسمعه اولا، حتى نعرف اننا في النهاية نكمل بعضنا البعض، وليس كل منا يذهب للخارج للتفتيش عن ملجأ او يفتش على من يعينه على اخيه اللبناني، علينا ان نعي اننا نعيل ونعين بعضنا البعض، وليس احضار الخارج ليساعدنا على بعضنا البعض، هذه قوتنا الحقيقية وهذا يجعلنا الى جانب بعضنا واننا نحب بعضنا ويعرف كل منا ذلك، وليس لنا سوى بعصنا البعض".

وقال:أنا اليوم هنا، لأقول لكم اننا لبعضنا وسنعمل لبعضنا ولهذا البلد، وحتى نستطيع اعمار البلد لكل اللبنانيين، وعلينا استقبال كل واحد محتاج لكي نرده الى بلده، حتى نحافظ على بلدنا، وهكذا نفهم معنى التضامن مع بعضنا كلبنانيين ونعيش بتضامن مع جيراننا نحفظهم ويحفظونا".

وختم:"انا مسرور جدا بهذا اللقاء، وسررت كثيرا انكم تحبون المحافظ نهرا هذا الحب الكبير، وسأطرح عليكم حلا من اثنين، علينا إما تغيير طائفة المحافظ او نخصص له مقعدا كاثوليكيا في البداوي، المطلوب اجتماع في البلدية واتخذوا قرارا بلديا: ماذا تريدون من اجل حل قضية حبكم للمحافظ، ودمتم وعشتم وعاش لبنان".



درعان

وفي الختام، قدم غمراوي درعا تقديرية للوزير باسيل ودرعا آخر الى المحافظ نهرا.