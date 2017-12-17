باسيل من جبل محسن :"التيار مسؤول عن استرجاع الحقوق المهدورة لكل لبناني"

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إفتتح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مكتب "هيئة جبل محسن في التيار" في طرابلس، في حضور وزير البيئة طارق الخطيب، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، محافظ بعلبك الهرمل خضر بشير، سفير لبنان في الجزائر محمد الحسن، عضو المجلس الاقتصادي عبد الكريم الحسن، رئيس مجمع الامام الحسن المشتبه يوسف المجذوب، رئيس مكتب التيار في جبل محسن الدكتور يوسف الخطيب، رئيس جمعية العمل الحسن حسن عكاري، المشايخ: يوسف عبد الرحمن، علي الخطيب، أحمد عاصي وشادي مرعي، ومرشح "التيار" عن المقعد الانتخابي في طرابلس طوني ماروني وحشد من الفاعليات والمناصرين.

باسيل

والقى المحافظ خضر كلمة رحب فيها بالوزير باسيل وبالحضور، ومن ثم ألقى باسيل كلمة قال فيها: "طالما ان نظامنا طائفي في لبنان، أنتم طائفة لها حقوقها في النيابة وفي الوزارة وسنبقى نطالبه به. وهذا حق بعيون كل اللبنانيين. فمن حقكم ان تكونوا ممثلين كسائر اللبنانيين، ونحن وأياكم نعمل سويا كي لا يبقى اي لبناني يشعر بأن هناك من يسلب منه حقه، أو أن يكون هناك من يدخل الخوف الى قلبه او القلق على فكره فنحن نريد ان نعيش واياكم بطمأنينة وسلام لذلك لن نقوم باي ردة فعل او نسمح لاحد ان يحرفنا عن مسار الشراكة التي نسعى معكم لتعزيزها".

اضاف: "نحن نريد ان نعيش معا على طريقة لبنان ونستعيد حضورنا، فنحن ندين لها بالمحبة والانتماء، فعندما يطبق القانون على الجمع تسود المساواة ولن يشعر احد بانه افضل من غيره في هذا البلد، مشكلتنا ان هناك جماعات جعلتهم يشعرون بالغبن وانهم فئة ثانية في لبنان وهذا ولد الخلل في لبنان".

وتابع: "أننا لبنانيون، قبل أي شيء آخر، لكن نريد ان نكون على علاقة جيدة بمحيطنا ولا سيما محيطنا القريب و"التيار الوطني الحر" مسؤول عن إسترجاع الحقوق المهدورة لكل لبناني، والطائفة العلوية الكريمة لها سفير في الملاك وعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولا ننسى أيضا المحافظ بشير خضر وللعلويين حقوق هي بعيون كل اللبنانيين".

وشدد باسيل على انه "لا نريد ان يحرفنا احد عن مسار الشراكة ونريد ان نكون جميعا مواطنين كاملين بالحقوق والواجبات ولا تظنوا ان العدد مهم. فالحقوق متساوية بين جميع اللبنانيين ونحن لا مشروع لدينا الا لبنان"، مؤكدا انه "عند المس بالمقدسات فلبنان اول من يرفع الصوت وهكذا حصل عند المس بالارض والحقوق، وبفضل موقفنا من القدس لبنان هو رأس العروبة وبلبنانيتنا ندافع عن قدسنا".

وختم: "اليوم انا هنا لاقول لكم اننا معكم وما يصيبكم يصيبنا ونحن وإياكم ان شاء الله لن يصيبنا سوى النصر للبنان، فنحن معا سنربح ونعمر لبنان ونعيش معا ابطالا.

وفي ختام الاحتفال، قطع قالب من الحلوى.