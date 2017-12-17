كنعان رعى اضاءة شجرة ومغارة الجديدة البوشرية السد: هدفنا اضاءة عتمات المتن والوطن

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اكد امين سر تكتل التغيبر والاصلاح النائب ابراهيم كعان خلال رعايته احتفال اضاءة هيئة الجديدة البوشرية السد في التيار الوطني الحر شجرة ومغارة الميلاد في السوق الرئيسي للجديدة ان ًهدفنا ان نعيش الاعياد والانجازات وطنياً باضاءة شموع في عتمات المتن والوطن بعهد الرئيس القوي والضامن للكرامة والاستقرار العماد ميشال عون".

وقال" نعود سنويا الى هذه البلدة وهذه الساحة، وقد خضنا كل معاركنا وربحناها من هنا، والتنافس والصراع السياسي مطلوب اذا بقي ضمن السقف الديموقراطي، وقد اعتدنا ان نكون ديموقراطيين، وقد اثبتنا ذلك بتجربتنا الداخلية، وان شاء الله في ايار المقبل ستكون الجديدة مجددا ملتقى للمتنيين الاحرار، لنحتفل لا بانتصار التيار الوطني الحر فقط، بل العهد ورئيس الجمهورية ولبنان، والشموع التي نضيئها هي لكل لبناني ومتني متعطش للدولة والمؤسسات والبلديات التي تفكر بحاجاته".

وختم قائلا" اطال الله بعمر الجنرال الرئيس، القوي والضامن للكرامة والاستقرار".

الاحتفال حضره المطران جورج صليبا ، عضو الهيئة التتفيذية في القوات اللبنانية ادي ابي اللمع، ادي معلوف، طانوس حبيقة، ابراهيم الملاح، ومخاتير المنطقة، الى منسق واعضاء الهيئة وحشد من الاهالي.

المطران صليبا صلى على نية رئيس الجمهورية ولبنان والشرق والحاضربن، فيما تمنى منسق الهيئة روجيه باسيل اعيادا مجيدة شاكرا لمن ساهم في انجاز الشجرة والمغارة.