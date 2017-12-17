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اعتديا على احد المواطنين.. فوقعا في قبضة الأمن الداخلي

17
DECEMBER
2017
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نشر احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصين يحملان مسدسين حربيين أقدما على شهرهما بوجه أحد الأشخاص وخطفه بقوة السلاح الى داخل احد الأبنية وضربه ضرباً مبرحاً على خلفية ترويج المخدرات.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت، من معرفة هوية ومكان تواجدهما، وحوالي الساعة 19.00 من تاريخ 14/12/2017 تمّ توقيفهما في محلة الرملة البيضاء وهما كل من:

_ ب.ج. ( مواليد عام 1996، لبناني)

م.ق. ( موليد 1997 ، فلسطيني )
وبالتحقيق معهما، اعترفا انهما قاما بالإشتراك مع المدعو ح.ش. الملقب بــ " ابو علي الرقة " و بــ " الساكو" ، باستدراج المدعو ب.ج. الى مدخل البناية على خلفية بيع شقيق الساكو مادة الهيرويين، وشهرا بوجهه مسدسين وهميين الأول مسدس قداحة بحيازة ب.ج.، والثاني مسدس لعبة خرز بحيازة م.ق.، وقاما بضربه وايذائه على باب المصعد في الطابق الرابع، ثم غادروا البناية ولم يقدموا على خطفه.

وكما تبين ان الذي تعرض للضرب المدعو ب.ج. ( مواليد عام 1974 ، فلسطيني) موقوف لدى مكتب المخدِرات المركزي منذ تاريخ 9/9/2017 بجرم ترويج المخدِرات. 

سلم الموقوفان مع المسدسَين الى فصيلة الرملة البيضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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