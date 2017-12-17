اللبنانية الاولى افتتحت مساء امس "القرية الميلادية" في كازينو لبنان

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في ظل اجواء من الفرح والسعادة واحتفالاُ بالميلاد المجيد، افتتحت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون مساء امس "القرية الميلادية" في كازينو لبنان في حضور وزير السياحة اواديس كادنيان والنواب : ناجي غاريوس، وليد خوري، سيمون ابي رميا، جيلبيرت زوين، نعمة الله ابي نصر، العميد المتقاعد شامل روكز وقرينته رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ورئيس بلدية جونيه جوان حبيش، إضافة الى شخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية واقتصادية وسفراء وعدد من فعاليات منطقة كسروان ووجوه اعلامية.

وكان في استقبال السيدة عون لدى وصولها الى مدخل كازينو لبنان وزير السياحة ومدير عام الكازينو رولان الخوري واعضاء مجلس الادارة. وبعد تقديم باقة زهور الى اللبنانية الاولى، القى الخوري كلمة ترحيبية قال فيها:

"يسرني ان ارحب باللبنانية الاولى التي لنا شرف كبير ان نستقبلها في كازينو لبنان الليلة ونشكرها على رعايتها وزيارتها الكريمة التي خصصتنا بها لافتتاح "القرية الميلادية" واطلاق موسم الاعياد.

كازينو لبنان اليوم في عيد، يطوي صفحة ماضية من الركود ليدخل مرحلة جديدة في تاريخه المعاصر، مرحلة النهوض والازدهار والتطور.

اهلا وسهلا بالسيدة الاولى وبجميع الحضور. وينعاد على جميع اللبنانيين بالخير والصحة".

ثم جالت اللبنانية الاولى، يرافقها وزير السياحة والخوري واعضاء مجلس الادارة والحضور، في ارجاء القرية التي احتضنت محطات ميلادية ونشاطات ترفيهية متنوعة اضافة الى"سوق الاكل".

وبعد انتهاء الجولة، التقطت الصور التذكارية للبنانية الاولى والحضور في البهو الرئيسي للكازينو الذي توسطته شجرة ميلادية كبيرة وجرى عرض بالالعاب النارية. ثم شاركت السيدة عون في حفل عشاء اقيم للمناسبة في صالة La Martingale قدم خلاله الفنان مارك حاتم وفرقة 8e artعرضاً فنياً، بعدما ان دونت السيدة عون في السجل الذهبي للكازينو الكلمة التالية:

"تمنياتي ان تغمر روح الميلاد وطننا العزيز بكل ما تجسده من سلام وفرح ومحبة.

ميلاد مجيد ".