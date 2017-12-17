الحريري: علاقتي بالمملكة مميزة وتاريخية .. «قانون العفو سيُنجز»

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قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه «لا بد من التعاون السياسي بين مختلف الأطراف اللبنانية لتحقيق الإنجازات، لا سيما على صعيد النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «التجارب السابقة، منذ عام 2005 حتى انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل الحكومة الحالية، أثبتت أنه لن يستطيع أي فريق أن يلغي الآخر، ولبنان لا يقوم إلا بشراكة وطنية حقيقية، لكل فريق فيها حقوقه وواجباته».

وخلال استقباله مساء أول من أمس في «بيت الوسط» وفداً من المختارين وروابط المختارين في بعض المناطق اللبنانية، قال الحريري: «أتابع يومياً مسألة تطبيق قرار النأي بالنفس الذي اتخذه مجلس الوزراء، وإن لم يحترم كل الفرقاء السياسيين هذا القرار، فإن مشكلتهم ستكون معي أنا شخصياً». وأضاف: «هناك مَن يحاول أن يوحي بأن لديّ مشكلات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق. بعض الفرقاء هم مَن لديهم مشكلات معها، أما سعد الحريري فليست لديه مشكلة مع السعودية، والعلاقة مع المملكة هي علاقة مميزة وتاريخية وستستمر إن شاء الله من الأفضل إلى الأفضل».

«قانون العفو سيُنجز»

ورداً على سؤال عن قانون العفو العام المرتقب، قال: «نحن نعمل على إصدار هذا القانون، وموضوع العفو العام جدي جداً، وأعمل عليه مع وزير العدل سليم جريصاتي والمحكمة العسكرية والمدّعي العام التمييزي ونواب كتلة «المستقبل» وكل المعنيين، والرئيس عون حريص بدوره على إنجازه، وسيُنجز بإذن الله».

واستمع الحريري إلى مطالب وحاجات المختارين ووعد بدرسها مع المعنيين، لافتا إلى «الكثير من المطالب التي كانت عالقة بسبب التشنجات السياسية السابقة والفراغ في مؤسسات الدولة، إلا أن التفاهم السياسي الذي نعيشه اليوم هو الأساس لتحريك العجلة في لبنان وتحقيق الإنجازات». وقال: «التسوية التي حصلت تسمح لنا بأن نعمل في السياسة أفضل بكثير مما كانت عليه الأجواء في فترة الانقسامات، وهذا ما سيساعدنا على تحقيق الإنجازات».