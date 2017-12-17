لا لقاء في المدى المنظور بين الحريري وجعجع

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لدى عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت من السعودية عبر باريس وامضائه وقتا في العاصمة الفرنسية واجتماعه بالرئيس الفرنسي ماكرون، أعد له قسم الاعلام المختص بمكتبه خارج تيار المستقبل وخارج رئاسة الحكومة، والمرتبط به مباشرة، جردة المواقف التي حصلت اثناء غيابه في السعودية اثناء استقالته هناك.



واثناء استعراض الرئيس سعد الحريري للمواقف تم عرض فيديو عليه لتصريح وزير الاعلام ملحم رياشي وهو وزير القوات اللبنانية في الحكومة، الذي قال اثناء تصريح سابق لاستقالة الحريري ان استقالة وزراء القوات غير واردة حاليا.



ثم شاهد فيديو ثانياً في مقابلة للوزير ملحم رياشي، لدى سؤاله عن تعليق القوات اللبنانية على استقالة الرئيس سعد الحريري، فأجاب وزير القوات اللبنانية ووزير الاعلام ملحم رياشي بأن استقالة الرئيس سعد الحريري وفّرت علينا استقالة وزراء القوات اللبنانية من الحكومة.



لكن ما جعل الرئيس سعد الحريري يغضب كثيرا ويعتبر ان هذه طعنة له هو موقف الدكتور سمير جعجع الذي قال في خطاب اثناء اجتماعه بقيادات وكوادر من القوات اللبنانية، تعليقا على استقالة الرئيس سعد الحريري، منذ 7 اشهر وحتى الان تجري الامور غير طبيعية ولا يمكن تحمّلها، ولا يمكن لاحد يحترم نفسه ان لا يستقيل ويقبل بهذه الامور التي تحصل منذ 7 اشهر وحتى الان.



موقف قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اعتبره الرئيس سعد الحريري طعنة له وموقفاً غير مقبول من حليف له اسمه الدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية، خاصة كلمة من يحترم نفسه ولا يستقيل بعد كل الذي جرى خلال الـ 7 اشهر الماضية.



الرئيس سعد الحريري كان يسير في سياسته على قاعدة الحفاظ على السلم الاهلي في لبنان، وعدم حصول فتنة مذهبية سنيّة - شيعية، والاستمرار في التسوية السياسية التي نشأت على قاعدة انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتوليه رئاسة الجمهورية، مقابل تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة وقيامه برئاسة مجلس الوزراء.



كما ان الرئيس سعد الحريري كان مرتاحا للاستقرار الامني حيث لم تعد تحصل انفجارات سيارات واعمال ارهابية وانتحارية في لبنان. وكان يستعد لاطلاق ورشة عمل اقتصادي لرفع مستوى النمو في لبنان من 1 في المئة الى درجة اعلى من ذلك.



فجاءت كلمة الدكتور سمير جعجع كيف يستمر من يحترم نفسه في الحكم وطوال 7 اشهر وهنالك امور تجري غير مقبولة دون ان يوضح ما الذي جرى خلال الـ 7 اشهر الماضية.



على اساسها، اعتبر تيار المستقبل ان الدكتور سمير جعجع تكلم بلهجة مثل لهجة الوزير السعودي لشؤون الخليج سامر السبهان، الذي كان يتحدث في تغريدات له عن ان ما يجري في لبنان غير مقبول ويدعو الى استقالة الحكومة، والانتفاضة على الوضع القائم، لكن الوزير السعودي لشؤون الخليج الوزير ثامر السبهان كان يسمّي الامور بأن حزب الله يسيطر على الحكومة وعلى الدولة وعلى الشعب اللبناني في ظل نفوذ ايران متنام في لبنان، وان على الشعب اللبناني ان يثور ضد حزب الله، لكن الوزير السعودي لشؤون الخليج الوزير ثامر السبهان ركز في الفترة الاخيرة على كلمة استقالة الحكومة اللبنانية كي لا تضم ممثلين لحزب الله، الذي هو برأي الوزير السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان حزب ارهابي ولا يجب ان يكون في الحكومة، ويعني فيها الوزير سامر السبهان حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري.



طبعا قائد القوت اللبنانية الدكتور سمير جعجع ليس على تنسيق مع الوزير ثامر السبهان انما كلامه ان «من يحترم نفسه لا يبقى في الحكم بل يستقيل بعد الذي جرى خلال الـ 7 اشهر الماضية»، جاء مطابقا لكلام الوزير السعودي بأن الامور غير مقبولة في لبنان وان على الحكومة اللبنانية ان لا تستمر.



كما ان الزام الرئيس سعد الحريري بالاستقالة في الرياض تحت ضغط ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان هو ذاته موقف الدكتور سمير جعجع الذي قال بأنه من الطبيعي ان يستقيل الرئيس سعد الحريري لان الامور جارية منذ 7 اشهر وحتى الان غير مقبولة كليا ولا يمكن تحملها.

الخلاف كبير بين الحريري وجعجع

هنا اصبح الخلاف بين الرئيس سعد الحريري وموقف الدكتور سمير جعجع كبيرا، وحتى لو حصل اجتماع بينهما فأي تفسير سيكون بكلام الدكتور سمير جعجع واي موقف سيقوله الرئيس سعد الحريري.



الرئيس سعد الحريري الذي هو حليف الدكتور سمير جعجع والدكتور سمير جعجع الذي هو حليف الحريري كيف سيفسران الامور لبعضهما البعض فالرئيس الحريري مجروح جدا من طريقة اجباره على الاستقالة ولم يكن لها داع وانه في الـ 7 اشهر الماضية اعتبر الحريري ان الامور سائرة في شكل جيد، اضافة الى ان الحرب العراقية كانت منتهية كما ان الحرب في سوريا ودخول حزب الله على خطها لم تعد بالاهمية نسبة للصراع الاميركي - الروسي على سوريا.



واذا كان من اعتراض لدى الرئيس الحريري على تدخل حزب الله في اليمن وقد جاء خطاب لنصر الله انه لم يتدخل في اليمن، وكان ذلك اشارة ايجابية جدا بالنسبة للرئيس سعد الحريري.

الحريري ينتظر كلاماً واضحاً من جعجع

يبقى السؤال كي تحصل المصالحة الفعلية بين حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل وبالتحديد بين الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري، فان الرئيس سعد الحريري ينتظر كلاما واضحا من قائد حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع . ماذا حصل خلال 7 اشهر كي تجبر رئيس الحكومة اللبنانية او الحكومة على الاستقالة واذا كان الدكتور سمير جعجع مقتنعا بأن من يحترم نفسه لا يقبل بالاستمرار في الحكومة ويقدم استقالته فلماذا لم يستقل الوزراء الثلاثة من الحكومة ولماذا انتظر الدكتور سمير جعجع موعد اجبار الرئيس الحريري على الاستقالة كي يقول هذا الكلام عن احترام النفس والاستقالة منذ 7 اشهر.



وفق المعلومات فانه ليس من اجتماع قريب بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، ورغم نشر اخبار كثيرة في الاعلام عن اتصالات تجري بين الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري فان الواقع لا يشير الى ذلك بل ان هذه الاتصالات هي سطحية ولم تصل الى العمق.