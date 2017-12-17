الجيش السوري يقترب من السيطرة على ريف دمشق الجنوبي الغربي

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تمكنت القوات السورية، السبت، من السيطرة بالكامل على تل الزيات في ريف دمشق الجنوبي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات مسلحي تنظيم "جبهة النصرة"، بحسب ما أفادت وكالة "سانا" السورية.

وأفادت الوكالة السورية الرسمية بأن الجيش السوري يحقق تقدما على المحور ذاته باتجاه تل الظهر الأسود.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية واسعة ضد مراكز ومواقع تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" من جنوب وشرق تلتي الزيات والظهر الأسود، أحرزت خلالها تقدما كبيرا عبر السيطرة على تل الزيات في الجهة الشرقية لقرية مغر المير.

وأشارت الوكالة إلى أن مسلحي "جبهة النصرة" فروا نحو مزرعة بيت جن.

وبينت في السياق أن تقدم الجيش في محور تل الزيات - تل الظهر الأسود سيمكن القوات السورية من السيطرة على سلسلة التلال الممتدة من كفر حور شمالا حتى قرية مغر المير، جنوبا، وعلى مسافة أكثر من 10 كم.

جدير بالذكر أن الجيش السوري أحكم السيطرة، يوم الخميس، على التلة البيضة، والتل الأحمر، وتل المقتول الغربي في الجهة الشمالية الشرقية لبلدة مزرعة بيت جن، بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر لهم.

الجيش يقضي على إرهابيين من "جبهة النصرة" في ريف حماة

أما في ريف حماة، فقد نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات عسكرية نوعية ضد تجمعات لتنظيم "جبهة النصرة" بريف حماة الشمالي الشرقي.

وقالت "سانا" إن الجيش خاض اشتباكات عنيفة مع مسلحين من تنظيم "جبهة النصرة" في محيط مزارع الزهراء والهاوية شمال غرب بلدة الظافرية على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب.

من المهم الإشارة إلى أن الجيش استعاد، يوم الأربعاء، قرية الظافرية، وتلة البرميل.