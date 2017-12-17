الكشف عن عدد معتقلي "الريتز" وعدد الأمراء بينهم

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كشف الكاتب السعودي جمال خاشقجي، عن عدد المعتقلين على قضايا متعلقة بالفساد، في فندق "الريتز كارلتون"، وعدد الأمراء بينهم.

وفي تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، قال خاشقجي: "حقيقة: عدد (المواطنين) الموقفين في الريتز، بين 250 إلى 300".

وتابع بأن عدد الأمراء المعتقلين أقل من 20 فقط.

وعلق خاشقجي على الأرقام التي قدمها، قائلا: "بينما مقابل كل تاجر فاسد أو أكثر، أمير فاسد، فأين بقية الأمراء المتورطين في الفساد؟".

يشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أقر بمحاولة السلطات التوصل إلى تسويات مالية مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين.