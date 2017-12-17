الوزير باسيل في حفل العشاء السنوي لهيئة الزهراني: - مررنا مؤخرا بحدثين داخلي وخارجي وبرهنا اننا موحدون لأننا داخلياً دافعنا عن سيادتنا وخارجياً دافعنا عن مقدساتنا

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اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، زيارته لمنطقة صيدا والزهراني، برعايته حفل العشاء السنوي لهيئة قضاء الزهراني في "التيار الوطني الحر"، في مطعم "كانتري كلوب" في بلدة القرية، وفي حضور النواب: ميشال موسى، زياد أسود وأمل ابو زيد، قائمقام مرجعيون وسام الحايك، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ، رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان وعدد من رؤساء بلديات المنطقة ومنسق هيئة قضاء الزهراني جيوفاني ديب واعضاء الهيئة.

باسيل



والقى الوزير باسيل كلمة، قال فيها: "نحن مررنا بحدثين داخلي وخارجي، وظهرنا بهما بشكل تلقائي ومن دون جهد،اننا شعب واحد في وقت الازمات. ونحن في التيار الوطني الحر، دورنا وواجبنا ان نكون صمام الامان ونحمي ونوصل ونجبر ما تم كسره ونكون نحن من ندافع".

اضاف:"اول ازمة ظهرنا فيها موحدين لاننا ندافع عن سيادتنا وعن استقلالنا، والازمة الثانية أتت من الخارج وظهرنا فيها ندافع عن مقدساتنا، لان هذه المقدسات ليست مرتبطة لا بزمن ولا بطائفة ولا بناس وانما تعود الى آلاف السنين وعندما ندافع عنها، ندافع من دون حياء ومن دون حساب لان هذه القضية تخص كل الناس. واليوم في هذا اليوم الصيداوي، كما تعلمون صيدا مدينة العروبة، يشعر فيها الشخص ان هناك شيئا يتغنى فيه".

وتابع:"وعندما ندافع عن القدس، نكون ندافع عن المستقبل الذي نريد أن نبنيه، لان هذا ما سيجمعنا والا لن يكون هناك هوية تجمعنا. لذلك في هذه القضية، ظهرنا نحن اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، اننا قادرون، على الصعود الى العروبة بمعناها الكبير والواسع ولدينا ثقافة خاصة بنا هي لبنانيتنا وهذه "الزوادة" الثقافية والارث الذي نذهب به الى كل العالم".

واضاف:"وهنا أنتم أهالي صيدا وقراها وقضائها، مزودون بهذه "الزوادة" الثقافية لانكم عشتم معنى الاختلاط والحياة التعددية. عشتم القلق والخوف في مرحلة وتستطيعون اليوم عيش الطمأنينة عن حق لتطمئنوا أنفسكم وتطمئنوا غيركم، لانكم وقت الازمات انتم تطمئنون".

واستطرد قائلا:" بالعروبة لا احد يستطيع اللحاق بنا، وبالانسانية والفهم الانساني، نحن البلد الذي اظهرنا انسانيتنا واستقبلنا مليون ونصف نازح سوري، وبفهمنا لحقوق الانسان وللمبادىء الانسانية التي نحن في السياسة الخارجية اليوم نطبق مبادىء الحق الدولي والحق الانساني ونمارسها ولبنان هذا البلد الصغير يعلم بفضل شعبه الحق الانساني كيف نمارسه. هذه الدولة على الرغم من كل مصاعبها تقف على رجليها وتعلم العالم حقوق الناس والتعدد والتنوع".

وقال:"في هذه المنطقة التي تتخاذل اليوم بالدفاع عن القدس، والعالم يسكت عندما يرى ان قيمه تتهاوى مع القدس. هذا هو لبنان معنى وقوفه هذا الموقف ليكون دائما منارة الشرق والغرب ودائما يعطي النموذج كيف تعيش الناس مع بعضها البعض بسلام وبحرية وبعدالة".



منسق التيار



وكانت كلمة لمنسق هيئة قضاء الزهراني في التيار جيوفاني ديب، قال فيها:"أعلنها فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وأكملها معالي الوزير رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل، حرب الكرامات في زمن فقدانها.في الأمس القريب، استيقظ الضمير العربي على صدى الصوت الباسيلي في اجتماع مجلس وزراء خارجية العرب، فتلعلع في أذان كل عربي، محييا روح العروبة من سبات صراعاتها الطائفية، دافعا بها نحو

انتفاضة الكرامة والحرية".

اضاف: "معاليك، القدس لنا، كما قلت، فنحن هنا، بوابة الجنوب ورمز المقاومة نشكل مع الأطراف جميعا، نموذجا للوحدة الوطنية والعيش المشترك، تماما كما ينص النظام الداخلي للتيار. لقد استطعت بجهودك الجبارة في الوزراة وفي الحزب، أن تثبت أنك الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية. فأنت الحاضر الدائم، الذي لا ينام، فمن الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب إلى الشمال، جولات وزيارات وطمأنة واطمئنان، كل ذلك هي جهود جبارة تبذلها معاليك في سبيل حرية وسيادة واستقلال وتطور لبنان وازدهاره".

وتوجه الى الوزير باسيل قائلا: "معالي الوزير، إنه لمكسب لنا في هيئة قضاء الفاعلة، أن تزورنا مرتين في أقل من سنة. فرغم انشغالاتك الدولية والمحلية، إلا أنك أوليت قضاءنا اهتماما إضافيا. هذا القضاء الذي يرحب بزيارتك وينتظرها المؤيد قبل المحازب للتيار الوطني الحر، يستبشر فيها خيرا، خصوصا كونها أتت في

زمن الميلاد، وما يحمله هذا العيد من هدايا، ومن أكرم منك في إغداق منطقتنا بالمشاريع الإنمائية التي ستفتح في المجال أمام الشباب للعمل والبقاء في هذه الأرض والحفاظ عليها، كي لا تضيع الهوية فيها، ومعاليك أكثر الحرصاء على الهوية، وسفراتك إلى أقاصي الأرض مناديا بالجنسية لدليل حسي واضح".

وتابع:"من ميزات قرى شرق صيدا، أن سكانها مقيمين فيها صيفا شتاء، وإن طاقاتها البشرية تتفاوت بين القوى البدنية أي العمال، والطاقة الفكرية أي الحاملين شهادات في اختصاصات متنوعة من هندسة وطب إلى إدارة أعمال ومحاسبة وغيرها. هذه الطاقة المنتجة ، تعاني من ضيق في فرص العمل في المنطقة ما تضطر للنزوح اليومي إلى العاصمة بحثا عن عمل، فتنهكها الطرق وعجقتها، فتصبح طاقة سلبية في مناطقنا وغير فاعلة. لهذا، بات المطلوب اليوم، تشجيع المستثمرين للتفكير جديا بالقيام بالمشاريع الإقتصادية التي تحاكي واقع القضاء، وتفتح المجال في تأمين فرص العمل، وتسمح في المجال للطاقة الشابة العمل في منطقتها، لتصبح منتجة على الصعيدين، الإنتاجي، والإجتماعي".

وقال:"إن إقرار مجلس الوزراء بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية، هو إنجاز يضاف إلى سلسلة انجازاتكم ، والتي إن أردنا تعدادها لاحتجنا إلى عشرات العشاوات والغدوات. لذا، نحن كلنا أمال بأن القطاع النفطي سيكون خلاص لبنان من أزماته الإقتصادية لأنه في عهدتكم".

وختاما، عاهد ديب "من أرض الجنوب، بأننا سنبقى أوفياء لمبادىء التيار، حيث تزرع في نفوسنا إرادة التحدي، وإن المستحيل ليس من قاموسنا".