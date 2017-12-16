رسالة شكر من القدس لموقع tayyar.org.. وهكذا جاء الرد

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تلقّى الكاتب والمحلل السياسيّ في موقع tayyar.org الأستاذ جورج عبيد من سيادة المطران عطالله حنا الرسالة التالية:



الاستاذ والكاتب الحبيب جورج عبيد المحترم

نرسل لكم البركة من رحاب مدينتنا المقدسة مع تمنياتنا بأن تكونوا دوما بصحة وعافية وقوة .

نشكركم جزيل الشكر على مقالاتكم القيمة والتي تبرزون فيها عراقة الحضور المسيحي في هذا المشرق العربي وقد كانت كلمتكم الاخيرة عن القدس رسالة معبرة عن اصالتكم وعن ايمانكم المتقد وانحيازكم لعدالة القضية الفلسطينية التي هي قضيتنا جميعًا مسيحيين ومسلمين .

نفتخر بكم كثيرا ومقالاتكم القيمة في موقع التيار الإلكترونيّ ونسعى دوما لنشرها هنا في أرضنا المقدسة لكي يسمع ابناء شعبنا الفلسطيني هذا الصوت الارثوذكسيّ المسيحيّ المشرقيّ النقيّ ، الصوت المنحاز للعدالة والحرية والكرامة الانسانية ، الصوت الذي يدافع عن الحضور المسيحيّ العريق في مشرقنا العربي بشكل عام وفي فلسطين بنوع خاص .

نسأل الله بأن يمتعكم بالصحة والعافية والقوة لكي تتابعوا نشاطكم الفكري وتنشروا مقالاتكم وكلماتكم الحاملة لرسالة الايمان ورسالة الانتماء لهذا المشرق وقضاياه الوطنية العادلة وفي مقدمتها الجرح النازف في فلسطين .

نعلم علم اليقين بأن الاصوات المسيحية المشرقية العروبية النقية مستهدفة اليوم من قبل اولئك الذين اصبحوا جزءا من المؤامرة التي تستهدف هوية مشرقنا وتستهدف القضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص .

اذكّركم بأن الشجرة المثمرة هي التي تستهدف وانتم شجرة مثمرة قدمت وما زالت تقدم للبنان وللوطن العربي هذا الفكر النيّر الانسانيّ والحضاريّ والروحيّ والوطنيّ .

نبعث اليكم ببركة القبر المقدس وبركة مغارة الميلاد وانتم تعلمون التحديات والمؤامرات التي تستهدف كنيستنا وتستهدف الحضور المسيحي العريق في ارضنا المقدسة .

لن يغيب وجه المسيحية عن ديارنا رغمًا عن كل المتآمرين والمتخاذلين والمخططين لتصفية هذا الحضور العريق وسيبقى لسان حالنا دوما بأننا اصيلون في انتمائنا لهذا المشرق ولفلسطين وللقدس بنوع خاص التي نعتبرها قبلتنا الاولى والوحيدة .

من القدس الشريف ارسل بتحيتي ومحبتي الى انطاكية الشقيقة ممثلة بغبطة البطريرك يوحنا يازجي واخوتنا المطارنة والاكليروس والشعب المؤمن في هذا الكرسي الرسولي المبارك .

نتمنى للبنان كل الخير والاستقرار والسلام ونتمنى لسوريا بأن تفشل المؤامرة التي تستهدفها وان يعود اليها سلامها وامنها وبهاؤها ونتمنى لهذا المشرق العربي ان يعود اليه استقراره وان يتوحد ابناؤه وان تكون بوصلتهم نحو فلسطين وقلبها النابض القدس هذه المدينة المستهدفة في مقدساتها واوقافها والمستهدفة في تاريخها وتراثها وهويتها .

مع دعائي اليكم ولعائلتكم بأن تكونوا دوما بألف خير .

اخوكم المطران عطا الله حنا

رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس



فردّ الأستاذ عبيد على رسالته بكتاب شكر قال فيه:

أيها البازغ من فجر القدس الشريف شكرًا لك. أيها المطران المتجلّي بعروية ومشرقية ساطعة حملت إليّ من مغارة بيت لحم طراوة يسوع ومن القدس أو بيت المقدس نصره. فماذا أقول؟

فلسطين جزء من مشرقيتي وكياني، لا أستطيع أنا المسيحيّ الأرثوذكسيّ، اللبنانيّ المولد والانتماء والسوريّ الجذور والمشرقيّ الهوى والعروبيّ الانتماء أن أحيا إيماني بلا بيت لحم والقدس، هناك يسوعنا ولد وتحرك وعاش وشفى الأمراض وأقام الموتى ودخل أورشليم-القدس، وتألم وفوق جلجلتها علّق على الخشبة ومن القبر فيها سطع ضياؤه وقام ناهضًا. هناك وجهي وفي القدس روحي، وإليها ترنو عيوني، ولي شهوة صليت وأصلّي مرارًا من أجلها وهي ان يكرمني الرب قبل ان ينقلني من هذه الدنيا بأن أكحل عيوني بتراب بيت لحم والقدس حيث غدا ضياءً. وها أنت اليوم تكرمني وترسل إليّ بركة من هناك من محراب ليس أقدس منه في الدنيا، وتضعني امام مسؤولية خطيرة سأجهد لتكون دومًا ضمن أدبياتي حتى أحج في النهاية ليس إلى البيت بل إلى رب البيت في القدس الشريف.



ستبقى القدس وفلسطين في كلماتي ونضالي معكم ومع كلّ المخلصين في لبنان وسوريا والعالم العربيّ، وعلى رأسهم فخامة رئيسنا الحبيب العماد ميشال عون، وما كلمة وزير الخارجية الحبيب جبران باسيل سوى تأكيد على أننا متوجهون إلى هناك في القلب والعقل والفكر والعمل.



سيدي الحبيب حملتَ فلسطين وطفتَ بها إلى أقصى الدنيا، وكنت أواكبك دومًا مناضلاً من أجلها، من أجل تعريب الكنيسة والكيان. وحين نسمع صوتك مجلجلا نرى فلسطين تستعاد رويدًا رويدًا، ونرى بك كلّ الذين واجهوا وناضلوا واستشهدوا، فهم محتشدون بكلماتك ينبضون بها ولو ان التراب واراهم لكنهم بك صارخون ولن يبقى الطفل في المغارة وأمه مريم وجهين يبكيان.



سيدي الحبيب شكرًا لك من صميم الفؤاد، المطران عطالله حنّا أنت عطية من الله وصوت صارخ من أجل إحقاق الحقّ والقدس وفلسطين في القلب وإليها بإذنه تعالى لسائرون وحاجون.