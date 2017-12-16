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باسيل: أم نادر أم الكل

16
DECEMBER
2017
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زار وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مساء السبت، وفي اطار جولته في منطقة صيدا، دارة مجدليون حيث التقى النائبة بهية الحريري، يرافقه النائبان زياد أسود وأمل ابو زيد ومنسق هيئة قضاء الزهراني في "التيار الوطني الحر" جيوفاني ديب ووفد كبير من التيار، وفي حضور قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ورئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش والدكتور سليم الخوري وجاد صوايا.

وجرى خلال اللقاء التداول في التطورات الراهنة على الساحة الداخلية عموما، والأوضاع في منطقة صيدا خصوصا، حيث حرص باسيل على الاستفسار من الحريري عن العديد من القضايا المتصلة بهذه المنطقة.

بدورها رحبت الحريري بباسيل في صيدا، مثمنة نشاطه وجهوده، ونوهت بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وب"تضامن اللبنانيين ووحدتهم لا سيما ابان الأزمة الأخيرة". وكان تأكيد مشترك على اهمية ما تشكله صيدا ومنطقتها من نموذج ورسالة في التنوع والعيش الواحد بين اللبنانيين، وضرورة الحفاظ على هذا النموذج.

واثر اللقاء اكتفى باسيل بالقول: "أزور هذا البيت لأن هذه أم نادر.. أم الكل".

وطنية
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