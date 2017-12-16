عون وباسيل أعادا المسيحية المشرقية إلى مجدها ومهدها وبهائها

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بقلم جورج عبيد -

موقفان بارزان عبّرا عن الوجدان الوطنيّ والقوميّ لكلّ لبنانيّ أصيل وشريف:



- الموقف الأوّل لرئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، وقد برز خلال القمة الروحية في بكركي من أجل القدس، حين أعلن بأن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وموقف وزير الخارجية المهندس جبران باسيل يمثّلان المسلمين في لبنان، كما موقف رئيس المجلس النيابيّ الأستاذ نبيه برّي وموقف رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري يمثلان المسيحيين.



- الموقف الثاني للمستشار الرئاسيّ والحكوميّ السابق الصديق الأستاذ عماد جوديّة معتبرًا بأن كلمة الوزير جبران باسيل خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أظهرته وزيرًا لخارجية فلسطين والقدس والعرب اجمعين.



في هذا الزمن المقدسيّ المطلّ على ميلاد المسيح، وإن طعن بحربة الظلم والتعسّف الأميركيّ بمرارة، يعانق لبنان فلسطين في مصلوبيتها، يحملها في قلبه وعقله، يسبغ عليها نمطًا جديدًا يتخطّى المعانقة والاحتضان باتجاه التبني العميق، فبيت لحم مدينة المهد، والمهد مطلّ للسماء على الأرض بحدث الميلاد العظيم، والقدس مدينة اللحد، واللحد طريقنا إلى السماء بعدما انتصر المسيح على الموت بالقيامة، وهي مدينة الإسراء والمعراج "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (سورة الإسراء 1).



انطلق تبني لبنان للقدس من مسلّمة عمل لها رئيس الجمهورية طويلاً قبل بلوغه الرئاسة منذ سنة 2006، عنوانها "إعادة المسيحيين والموارنة في لبنان إلى جذورهم المشرقيّة". لقد كسر عون ما سمي بالانعزال المسيحيّ والانغلاق المسيحيّ ضمن دائرة لبنانيّة ضيقة وأعاد المسيحيين سياسيَّا وثقافيَّا ورؤيويًّا ووجوديًّا نحو الجذور المشرقيّة من البوابة السوريّة. لقد سمحت العودة الجذوريّة تدريجيًّا بملامسة الواقع الإسلاميّ بانفتاح كامل على حضوره بحاضره وواقعه، وترسيخ قيم المشاركة الفعّالة بين المسيحيين والمسلمين بلا آحاديّات نافرة ترسّخت بالطائفيات السياسيّة المتراكمة والمتصارعة مع بعضها البعض حتى التمزّق وكأنه صراع الآلهة التراجيديّ.



كانت العودة إيذانًا حقيقيًّا للبدء بتعميم الفلسفة الميثاقيّة في لبنان وجعلها الحوض والوعاء المتينين لاستعادة الجمهورية اللبنانية إلى تراثها الأصيل بعد سنوات عجاف من الغربة القسرية للمسيحيين عنها واستيلادهم في كنف الآخرين. ومع وصول العماد عون إلى السلطة ترسّخت الفلسفة عينها باستعادة المسيحيين لهذا الدور المقتحم. خلال هذه المرحلة الجديدة المترسّخة تراكمت الأحداث وتجمعت عناوينها من قانون الانتخابات إلى إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، إلى الاحتجاز القسريّ للرئيس سعد الحريري في الرياض وتقديمه استقالته تحت الضغط السعوديّ وتحريره منه، حتى أمسينا أمام الحدث الكونيّ والعربيّ والمشرقيّ الكبير والخطير المتمثل بقرار اللرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.



اقتحم المسيحيون تلك العناوين من خلال الدور الفذّ الذي مثّله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، وأثبت الرئيس بصورة خاصّة قدرته الفائقة على احتواء مفرداتها ونزع الألغام من حقولها ليبدو السبيل إليها سالكًا، ساندته في كلّ ذلك دينامية جبران باسيل المتوثّبة والقادرة على تركيز نمطية جديدة أثبتت فعاليتها في الحياة السياسيّة اللبنانية والأوروبية والعربية والمشرقيّة. كانت البوابة الدمشقية المدخل لتظهير الجوهر المشرقيّ عند المسيحيين وبخاصّة عند الموارنة فجاءت البوابة المقدسيّة المغتصبة بقرار أميركيّ وتواطؤ سعوديّ لتوسّع الأداء المسيحيّ المشرقيّ باتجاه العربي والمسلمين مع الرئيس عون والوزير باسيل. فالاندفاعة المسيحيّة المشرقيّة نحو القدس جوهريّة، وقبلها تحرير الحريري من القبضة السعوديّة كشف محورية الدور المسيحيّ الحاضن للجميع. فبات المسيحيون حجر زاوية لمشرقية متكاملة الأجزاء ما بين القدس ودمشق، وعروبة ممزقة بصرعات مذهبيّة ومشدودة باتجاه الصراع مع الإيرانيين وصّف حبران باسيل بواقعية مطلقة حقيقة تمزقها.

المسيحيون عادوا للمبادرات وانكشف جبران باسيل وكما قال عماد جودية وزير خارجية فلسطين والقدس والعرب في ظلّ تصحّر عميم للفكر السياسيّ المواجه عند العرب وتواطؤ بعضهم على بعضهم الآخر ووحروبهم حتى الفناء وسكر بعضهم بمبدأ التطبيع مع إسرائيل.



أمام عمق هذا المشهد وواقعيّته جاءت شهادة الشيخ عبد الأمير قبلان في القمة المسيحيّة-الإسلامية شديدة الوضوح. لم يتجلَّ كلامه من باب المجاملة والمحاباة، فالرجل متوعك صحيًّا وقد تحدّى توعكه ليلدي بشهادته الصادقة البعيدة عن المراعاة والمراءات والمحاباة. فجاءت كلمته تبيانًا للدور المسيحيّ المتجانس مع الدور الإسلاميّ اللبنانيّ المتمحور بالأبعاد الميثاقيّة.



وباحتصار شديد، وتبيانًا لما ظهر، وإسقاطًا لما بدر، وتعميمًا لما صدر، في ظلّ مشهدية محتوياتها مبعثرة ما بين التسوية السورية والفوضى الأميركية المفتعلة في القدس والمنذرة بانفجارات متلاحقة في المساحة المشرقية، يمكن التأكيد على أن التسوية اللبنانية بأبعادها الميثاقيّة وتزاوجها مع الآفاق المشرقية، وارتباطها بالهويّة العربيّة، ما كان سطوعها ممكنًا وواردًا لولا وصول العماد ميشال عون إلى سدّة الرئاسة والرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، وما كان تفاعلها قويًّا بدوره لو لم يكن ميشال عون بالذات رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وجبران باسيل وزيرًا للخارجية.



ميشال عون وجبران باسيل، اعادا للجمهورية اللبنانية بهاءها وبريقها بعد أفول يسير بهذه المجانسة الرائعة مع الرئيس نبيه برّي والرئيس سعيد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وكان قانون النفط من ثمارها المباركة، وهو أول فتح في التاريخ اللبنانيّ المعاصر والحديث أدخل لبنان نادي الدول المصدّرة للنفط.



ميشال عون وجبران باسيل أعادا المسيحيّة المشرقيّة من لبنان إلى مهدها ومجدها وبهائها، وأثبتا بأنّ المسيحيين هم حجر زاوية لبنان الجديد، وهم صمام أمان ورئة حرية المسيحيين المشارقة والعرب.