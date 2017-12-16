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أحمد الحريري: من كانوا في قلب بيتنا طعنونا في الظهر.. وما عشناه كان أصعب امتحان بعد 14 شباط 2005!

16
DECEMBER
2017
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قال امين عام تيار المستقبل احمد الحريري: “نبني لنحمي البلد، فيما غيرنا يبني لفتنة في البلد، نعمل لتأمين التوافق السياسي وغيرنا يعمل لتسعير نار الاشتباك، نمارس العمل السياسي من أجل مصلحة الناس وغيرنا بتلاعب بمشاعر الناس ومصلحة البلد على وسائل التواصل. لكن في النهاية، لن يصح إلا الصحيح، ومن ينتظرنا على الكوع، “الكواع” كثيرة وخطيرة، وسينتظر كثيراً”.

موقف الحريري جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الندوة الانمائية التي اقامها هيثم الصمد في الضنية بعنوان،”الضنية ٢٠٢٥- فرص وتحديات” بحضور عدد من الشخصيات والسياسية والحزبية والفعاليات.

وأضاف: “تحملنا المسؤولية في أصعب الظروف، والحرب لإلغائنا وشطبنا من الحياة الوطنية لم تقف لليوم، وما زالت مستمرة، مع اختلاف أدواتها في كل مرحلة، وتقاطع المصالح، بين من هم خصومنا في الأصل، ومن كانوا في قلب بيتنا وطعنونا في الظهر، وهدفهم دائماً خط رفيق الحريري، وسعد رفيق الحريري، و”تيار المستقبل”، وما عشناه في الأسابيع الماضية، كان أصعب امتحان بعد 14 شباط 2005، والحمد الله صبرنا وصمدنا في وجه العاصفة، والفضل الأول والأخير لكم، ولكل الناس الأوفياء في الضنية وفي كل لبنان، الناس التي تقف معنا على خطنا السياسي وليس من أجل مصلحة”.

الصمد وصف الرئيس الحريري بالضمانة الاقتصادية والانمائية ثم فند رؤية “الضنية 2025″، بعرض مصور وكان الأمين العام لتيار المستقبل قد تفقد قبل الندوة الانمائية، سير الأعمال في مشروع بناء مسجد طاران، يرافقه رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومنسق عام الضنية نظيم الحايك.

المستقبل
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