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بالفيديو - ماذا فعل باسيل في قرى صيدا والزهراني؟

16
DECEMBER
2017
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 تخاذل او تواطؤ. لكن النتيجة استهتار وسكوت دولي سمح بمد اليد على القدس. من المية مية، البلدة التي لا تزال تعايش أزمة فقدان عدد من اراضيها نتيجة تهجير الفلسطينيين واستقرارهم في مخيم في هذه البلدة من قضاء صيدا، جدد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الموقف من القضية الفلسطينية من باب القدس، معتبراً ان اللبنانيين والفلسطينيين سيدفعون ثمن دفع المجتمع الدولي لمنظمة UNRWA الى الافلاس.في زمن القدس من الطبيعي ان تكون الزيارة الاولى الى الجنوب، فالمقاومون في الجنوب هُم الذين يدافعون عنها. هكذا قال باسيل خلال محطته في الصرفند.في المية مية كان استمع باسيل الى مطالب الناس من حل مشكلة الأراضي الى حل قضية الكتيبة 96 في الجيش اللبناني بالاضافة الى المطالبة بالغاء رسوم فواتير كهرباء وماء مفروضة على اهالي البلدة يعود تاريخها الى فترة التهجير. وفي طنبوريت مطالب اخرى ايضاً، من الزامية التعليم الى تأمين فرص عمل في وتأمين التوازن في وظائف الدولة ومساواة موظفي البلديات والاجراء والمتعاقدين فيها بموظفي القطاع العام. تعهد باسيل بمتابعة كل الملفات مشدداً على ان الدولة بقوانينها وفرصها تبقينا في ارضنا، داعياً الى التحرر من الخوف للعمل لمستقبل واعد للبنان.البوك النفطي البحري رقم 9 قريب جغرافياً من قضاء صيدا. ولذلك فأبناؤه معنيون اكثر من سواهم بنشوء الصناعة النفطية. ومن هنا الدعوة للاستعداد لمواكبة هذه الصناعة وتحويل المنطقة الى مركز استقطاب للاستثمارات. فملف النفط، كما أكد باسيل في لقائه مع غرفة التجارة والصناعة في صيدا، استراتيجي.محطة لباسيل في عين الدلب، وفي عقتنيت حيث التشديد مرة جديدة على ان عمل الوطني الحر هو لكل الوطن وليس لفئة دون سواها والدفاع عن اي فئة تظلم. وزير الخارجية كان بدأ جولته من دار الابرشية المارونية في صيدا بلقاء المطران مارون عمار.

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