قصة وزارة الاقتصاد وشركة ماكينزي: لماذا وقّع العقد؟ وما هي تداعياته؟

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لبنان بات على مشارف النهوض الاقتصادي. الامر ليس بحلم بل سيصبح حقيقة بعد وضع الخطة الاقتصادية الشاملة. وفي هذا الاطار، التفاوض مع شركة ماكينزي العالمية اصبح في مراحله الاخيرة، ومن المفترض ان يتم التوقيع معها قبل نهاية هذا العام كحدّ اقصى، على ان يكون هدفها الاساسي العمل مع الدولة اللبنانية على وضع الخطة.لا شك ان النفط يشكل جرعة اضافية لاقتصادنا، ولكن حتى الدول النفطية لم تعد تعتمد عليه فقط، بل تتجه نحو الاقتصاد المنتج لانه مستدام. عمل ماكينزي سيكون على مرحلتين، على ان تستمر المرحلة الاولى ستة اشهر. ولانجاح الدراسة كما الخطة، المطلوب من الوزارات كافة التعاون، للخروج من الاقتصاد الريعي والسير قدمًا باتجاه اقتصاد مستدام ومنتج.