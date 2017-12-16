تعميم مواصفات سيدة وجدت مقتولة خنقا على طريق المتن السريع

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، أوصاف جثة سيدة مجهولة في العقد الثالث من العمر: (وهي نحيلة البنية، بيضاء البشرة، شعر كستنائي، عينان زرقاوان، ترتدي فستانا لون ليلكي غامق، جاكيت سوداء، حذاء لون اسود)، والتي عثر عليها مقتولة خنقا بواسطة حبل رفيع على طريق المتن السريع.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين يعرفونها أو لديهم أي معلومة عنها، الإتصال بمفرزة الجديدة القضائية، على الرقمين: 901203/01 أو 897109/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".