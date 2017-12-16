باسيل افتتح مكتبا للتيار في مغدوشة: كلما أظهرنا التزاما ببلدنا نستطيع ان ننجز سلاما واستقرارا ووحدة وطنية

A + A -

افتتح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المكتب الجديد لهيئة قضاء الزهراني في "التيار الوطني الحر" في مغدوشة، حيث أقيم بالمناسبة احتفال حضره: النائب ميشال موسى، ممثل النائبة بهية الحريري المنسق العام لتيار "المستقبل" في الجنوب الدكتور ناصر حمود، ممثل النائب علي عسيران جوزيف يونان، محافظ الجنوب منصور ضو ورؤساء بلديات وفاعليات المنطقة.

وألقى باسيل كلمة قال فيها: "أنا سعيد لوجودي في المنطقة وفي مغدوشة حيث نفتتح هذا المركز. اليوم التيار ينمو في هذا القضاء، وإن شاء الله ينمو أكثر، وهذا يبشر بالخير".

وتابع: "نحن في مرحلة، البلد يستقر فيها أكثر، وكلما أظهرنا اننا ملتزمون به، نستطيع ان ننجز سلاما واستقرارا ووحدة وطنية، وهذه العناصر لا تأتي من دون التزام سياسي، تأتي عندما تكون الناس ملتزمة بقضية وطن، وهذه القضية التي تجمعنا جميعا وتجعلنا نعيش مع بعضنا البعض، وهذا هو دور التيار انه في المكان الذي يأتي اليه يجمع ولا يفرق، وان يزيد الخير ولا يفتعل المشاكل، ان يبني لا يدمر. وهذا هو التيار الوطني الحر الذي ننتقل فيه اليوم من مكتب الى مكتب ومن هيئة الى هيئة ومن ناشط الى ناشط، ونزيد وننمو ويكبر معنا لبنان ان شاء الله، وعندما نحن نقوى يقوى معنا لبنان".

كما كانت كلمة لمنسق هيئة قضاء الزهراني في "التيار الوطني الحر" جيوفاني ديب، من وحي المناسبة.