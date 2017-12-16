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بالفيديو- بعد اكتشاف أمرها.. بدأت بالصراخ "سأقتل كل ركاب الطائرة"!

16
DECEMBER
2017
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سجل مقطع فيديو ثورة غضب لسيدة تصرخ وتهدد بأنها "ستقتل الجميع" على متن الطائرة بعد أن اكتشف أمرها وهي تدخن خلال الرحلة الجوية.
وفي مشهد صادم، انفجرت السيدة، التي ترتدي نظارات شمسية وقبعة، بالصراخ في وجه أحد أفراد طاقم الطائرة.


وقالت "سأقتل كل شخص على متن هذه الطائرة الـ....، سأقتل كل شخص على متن هذه الطائرة الـ....، سأفعل."


وكان على متن الطائرة 141 شخصا، وكانت متجهة من بورتلاند إلى ساكرامانتو في كاليفورنيا، وقد وقعت الحادثة على طائرة تابعة لشركة "ساوثويست إيرلاينز".


وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن "ديلي ميل" البريطانية، فإن طاقم الطائرة اكتشف أمر السيدة وهي تدخن في حمامات الطائرة وتحاول تعطيل جهاز اكتشاف التدخين.


وبعد ما أبدته السيدة من غضب وصراخ على الطائرة، أعلن قائدها حالة الطوارئ ليحصل على تعامل خاص من عمال الحركة الأرضية وتسريع عملية الهبوط.


وقد تعامل طاقم الطائرة مع السيدة إلى حين هبوط الطائرة وتسليمها إلى الشرطة.

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