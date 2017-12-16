اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون أقامت حفلا ميلاديا في القصر الجمهوري لاولاد العاملين في المديرية العامة للرئاسة والحرس الجمهوري

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أقامت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، احتفالا في قاعة 25 أيار في القصر الجمهوري في بعبدا ظهر اليوم، لأكثر من 500 طفل وطفلة من اولاد العاملين في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ولواء الحرس الجمهوري.

بدأ الاحتفال مع وصول الاطفال على دفعات الى القصر الجمهوري، حيث توجهوا الى قاعة 25 ايار التي ازدانت بالزينة الميلادية وارتفع فيها منزل بابا نويل، الذي راح يتسقبل كل طفلة وطفل على حدة، مرحبا بهم وملتقطا الصور التذكارية معهم، ومقدما لهم حلويات العيد. بعدها تحلق الاطفال المشاركون حول مسرح اقيم للغاية وحضروا عرضا غنائيا قدمته الفنانة غنوة لقرابة الساعة، شاركوها فيها اداء وانشادا ورقصا. ثم دخل بابا نويل القاعة، فاستقبله الاطفال بالهتاف والتصفيق.

وفي ختام العرض المسرحي، دخلت اللبنانية الاولى قاعة 25 ايار، فأستقبلت بالتصفيق والدعاء لها ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وردت عون شاكرة لهم عاطفتهم ومرحبة بهم في القصر الجمهوري، كما تمنت لهم اعيادا مجيدة ودوام النجاح في دروسهم، والتقطت الصور التذكارية معهم.

حضر الاحتفال كريمتا رئيس الجمهورية كلودين عون روكز وشانتال عون باسيل، عقيلات المديرين العامين والمستشارين في القصر الجمهوري وكبار ضباط لواء الحرس الجمهوري وعدد من ضيوف السيدة الاولى.

ختاما، قدمت اللبنانية الاولى وكريماتها الى جانب بابا نويل، الهدايا للاطفال الذين تجمعوا بعد ذلك امام المغارة الميلادية التي زينت البهو الرئيسي للقصر.