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بالفيديو - ما حقيقة "السمّ" بين كرمى خياط ومي شدياق؟

16
DECEMBER
2017
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 على هامش ‏الملتقى الأكاديمي الأول الذي أقيم في الجامعة اللبنانية الأميركية، حول أهمية ريادة الأعمال في الصناعة الإعلامية، جرت دردشة بين الإعلامية مي شدياق ونائب رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد" كرمى خياط، علّقت خلالها شدياق على كلمة خياط التي قالت فيها إن قناة "الجديد" كانت اول من اعتمد مقدمة النشرة الإخبارية الطويلة. وعليه، لفتت شدياق إلى أن قناة "ال بي سي" سبقت "الجديد" إلى هذه الفكرة واعتمدتها منذ عام 1985. 


وفي السياق، عمدت شدياق إلى ممازحة خياط بالقول "بس السم يلي عندكن ياه انتو بالمقدمة هيدا ما كان عنا.. يعني في حركشة وفي سم"، وهو ما دفع خياط للرد في سياق المزاح نفسه بالقول "انت انقهرتي لأنو لقيتي حدا عنده سم اكتر منك".

هذه الدردشة تم توثيقها بفيديو مصور لاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد وضعه البعض في غير سياقه، إذ نقل على أنه "تلاسن" وخلاف.

موقع "الجديد" تواصل مع الإعلامية مي شدياق للوقوف على مزيد من التفاصيل حول ما جرى، فأكدت أنها وكرمى خياط "متعودين على الزرزكة لبعض بهذه الطريقة"، مشددة على أن لا صحة لكل ما يجري تداوله عن خلاف او تلاسن، بل على العكس هو محض مزاح معتاد جرى تقبله من الطرفين.

وقالت شدياق "بيني وبين كرمى خياط ما حدا يتدخل، انا كتير بحبها ومن كم شهر كنت بعرسها، هيي بتزكزك وانا بزكزك والحديث كان مزح بمزح". وأضافت "عجيبة وين صايرين! نحن اصحاب عم نزكزك ببعض، في ديمقراطية بطريقة التعاطي بين البشر، فا يا ريت الي عم يحكوا غير هيك يرتاحوا شوي".

Al-Jadeed
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